Исследователи обнаружили 5000-летнюю цивилизацию под самой большой в мире пустыней – фото

Под песчаными дюнами Саудовской Аравии обнаружена цивилизация благодаря достижениям искусственного интеллекта. Это произошло после того, как на территории Рима нашли древнейшую еврейскую баню.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Geosciences, ее обнаружила команда исследователей из Университета Халифа в Абу-Даби после того, как они разработали невероятный алгоритм машинного обучения, помогающий им исследовать пространства Руб аль-Хали, более известного как "Пустой квартал".

Она занимает более 647 000 квадратных км на Аравийском полуострове и является самым большим участком непрерывного песка в мире.

В этой бескрайней пустыне расположен археологический памятник Сарук Аль-Хадид, содержащий доказательства человеческой деятельности, датируемые 5 000 лет назад.

Выявить такую невероятную находку удалось благодаря новой методике, разработанной самими исследователями. Она объединяет спутниковые снимки с искусственным интеллектом для автоматизации и улучшения обнаружения и картографирования археологических объектов в ОАЭ и других пустынных регионах.

Найдена 5000-летняя цивилизация / Фото: Geosciences

Руководитель лаборатории экологических и геофизических наук (ENGEOS) колледжа, доктор Диана Фрэнсис пояснила: "Движущей силой этого исследования было предоставление возможности ОАЭ выявить археологические памятники и объекты, скрытые под песком. Учитывая климат и тот факт, что большая часть страны — это пустыня, было очень сложно логистически обследовать пустыню с земли. Вот почему спутниковые данные являлись ключевыми. Кроме того, нам нужна была технология, которую может видеть под песком".

Dubai Culture, государственное учреждение, управляющее археологическим объектом, объявило о своем намерении провести раскопки на участках, определенных командой Университета Халифа в прошлом году.

Авторы исследования теперь ожидают, что "разработанные здесь методы могут быть адаптированы, чтобы лучше служить археологическим исследованиям на более крупных территориях и в подобной среде, тем самым освещая прошлое и направляя будущие исследования".

Найдена 5000-летняя цивилизация / Фото: Geosciences

Доктор Фрэнсис добавила: "Это исследование является подтверждением концепции того, как изображения SAR и машинное обучение могут направлять археологические поиски в пустынной среде. Разработанные методы работают во всех засушливых регионах, и я надеюсь, что мы сможем применить их на всей территории ОАЭ, а затем перенести в другие пустынные районы региона. Эти территории все еще неисследованы, но мы знаем, что они имеют культурную историю".

Напомним, ученые удивили исследованием цвета кожи древних европейцев. Генетическая основа светлой кожи, по предположению ученых, появилась в Швеции, но еще недавно, по историческим меркам, это было редким явлением.

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