Гигантская белая акула. Фото: OCEARCH / SWNS

Исследовательская команда OCEARCH сообщила о «редкой» находке — в Атлантике выловили большую белую акулу, которая установила новый рекорд по весу. Длина морского гиганта достигла 4,3 метра, а вес — около 750 килограммов.

Об этом сообщило издание Express.

Впервые акулу, по имени Contender («Претендент») зафиксировали еще в январе — примерно в 45 милях от юго-восточного побережья США. Недавно ее снова отследили вблизи полуострова Лабрадор в заливе Святого Лаврентия. Это один из самых северных маршрутов, по которым когда-либо передвигались акулы этого вида.

По данным OCEARCH, животное проводит лето и осень в северных водах, активно охотясь на тюленей, чтобы накопить жировые запасы перед миграцией в более теплые регионы Флориды. Такое поведение, хоть и уменьшает численность тюленей, способствует сохранению баланса морской экосистемы и поддержанию рыбных ресурсов.

Спутниковый трекер зафиксировал несколько сигналов от спинного плавника Contender вблизи Канады в конце сентября и в начале октября. Это подтверждает способность больших белых акул выдерживать холодные условия Атлантики.

Ученые надеются, что наблюдение за Contender поможет узнать больше о процессе размножения больших белых акул — вопрос, который до сих пор остается нерешенным. В 1960-1980-х годах их численность сократилась примерно до 9% от предыдущей, поэтому каждый взрослый самец имеет особую ценность для науки.

Исследователи предполагают, что эта особь может вырасти до шести метров. Наблюдения продолжаются, чтобы определить потенциальные места спаривания этого вида.

