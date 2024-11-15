Исследователи разработали способ обнаружения испорченного молока с помощью смартфона

Для этого не нужно даже открывать контейнер.

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) разработали метод точной проверки того, не испортилось ли молоко, с помощью вибромотора, который есть в каждом смартфоне.

Об этом пишет Oddity Central.

Современный смартфон уже давно стал мастером на все руки, но этот гаджет получает новые функциональные возможности практически ежедневно. Один из самых гениальных способов, который вы, вероятно, сможете использовать в ближайшем будущем – это проверить, испортилось ли молоко, в комфорте собственной кухни или в магазине, даже не открывая контейнер. Исследователи факультета компьютерных наук и инженерии UNSW недавно разработали новый датчик для смартфонов под названием VibMilk, который использует вибрационный двигатель гаджета и инерционный измерительный блок (IMU) для проверки свежести молока без необходимости открывать контейнер. Высокотехнологичный метод может однажды сократить текущие потери 20% молочных продуктов.

"Вы можете почувствовать запах или вкус просроченного молока, но для этого нужно открыть упаковку", – сказал профессор Университета Вэнь Ху. "Это приводит к попаданию бактерий, что ускоряет порчу. VibMilk неинвазивный, а это значит, что вы можете проверить свежесть молока, не нарушая пломбу".

Интересно, что VibMilk – не первый в мире неинвазивный способ проверки свежести молока. Однако предыдущие методы либо требовали дорогостоящего оборудования, либо были слишком неудобными, либо работали только с прозрачными и полупрозрачными контейнерами. VibMilk, с другой стороны, способствует массовому внедрению, поскольку полагается на встроенный вибромотор среднего смартфона.

Исследователи придумали VibMilk, проанализировав, как портится молоко. Это происходит из-за увеличения количества бактерий, что, со своей стороны, приводит к повышению уровня лактата и снижению уровня глюкозы. Когда молоко портится, оно изменяет физические свойства, такие как плотность, вязкость и поверхностное натяжение, по-разному реагирующие на вибрационные сигналы.

VibMilk фиксирует реакцию на вибрацию, которую создает двигатель смартфона, когда он проходит сквозь молоко, а затем использует алгоритмы машинного обучения для анализа сигналов и классифицирует портящееся молоко по 23 разным уровням рН.

Вопреки распространенному мнению, срок годности не может точно предсказать, когда молоко испортится, поскольку это зависит от ряда факторов, таких как условия хранения и транспортировки, изоляция тары и т.п. Молоко, хранящееся при правильной температуре, может быть еще хорошим за несколько дней до истечения срока годности, тогда как ненадлежащие условия могут привести к тому, что оно испортится до истечения срока годности, поэтому потребителям целесообразнее проверять свежесть молока непосредственно перед употреблением во избежание ненужного выбрасывания или пищевого отравления.

"Тестирование на четырех распространенных смартфонах показало, что VibMilk может прогнозировать значение pH молока со средней точностью 98,35% и достигло 100% точности для индикации свежего молока", – объявил UNSW.

Для дальнейшего совершенствования технологии исследователи изучают, как различные упаковочные материалы влияют на вибрационные сигналы, когда они проходят через молоко.

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