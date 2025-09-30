Исследователи создали костный "суперклей", который в считанные минуты сращивает переломы

Перелом руки

Реклама

Китайские исследователи утверждают, что разработали революционный костный «суперклей», способный в считанные минуты вылечить переломы, на заживление которых традиционно уходили месяцы.

Об этом пишет Oddity Central.

Переломы костей очень тяжело поддаются лечению, а период восстановления чаще всего занимает несколько месяцев, но благодаря инновационному костному «суперклею» теперь их можно вылечить в считанные минуты, а не за месяцы.

Реклама

Как сообщается, чудодейственный клей, получивший название Bone-02, был разработан исследователями из Чжэцзянского университета в Ханчжоу и уже был успешно применен более чем в 150 испытательных случаях. По словам Лина Сяньфенга, хирурга-ортопеда из больницы имени сэра Рун Рун Шоу в Ханчжоу, революционный клей вводится в виде одной инъекции и «склеивает сломанные фрагменты костей вместе всего за три минуты».

Стремясь найти более простой способ лечения ортопедических травм, обычно требующих месяцев простоя и инвазивных операций, часто содержащих установку металлических пластин, ученые из Китая нашли неожиданное вдохновение в скромной устрице. Их заинтриговала способность морского моллюска прилипать к подводным поверхностям с помощью биоклея, образующего устойчивые к давлению и эрозии связи во влажных, соленых, мокрых и постоянно подвижных условиях. Вдохновившись этим естественным механизмом, ученые из Ханчжоу создали Bone-02.

Изобретатели Bone-02 представили экспериментальный случай пациента с переломом запястья, получившего инъекцию через 3-сантиметровый разрез и исцелившийся всего за три минуты. Операция по восстановлению запястья требовала бы установки металлической пластины и винтов, удаление которых потребовало бы повторной операции в следующем году. После трехмесячного осмотра перелом пациента полностью сросся без осложнений. Это лишь один из, по меньшей мере, 150 задокументированных случаев успешного лечения переломов с помощью Bone-02.

Кроме того, что Bone-02 чудодейственно фиксирует переломы костей в считанные минуты, он также имеет дополнительное преимущество — естественным образом всасывается в организм человека, устраняя необходимость повторной операции по удалению клея. Это минимизирует риск инфицирования.

Реклама

Bone-02 уже запатентован как в Китае, так и за его пределами, но необходимы дополнительные клинические испытания, чтобы подтвердить, что он настолько безопасен и эффективен, как утверждают его изобретатели.

Напомним, iPhone 17 можно спасти от царапин.