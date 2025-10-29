- Дата публикации
Крысы против летучих мышей: в Германии впервые зафиксировали необычную охоту (фото)
Ученые наблюдали необычное поведение серых грызунов, которые охотились на местных летучих мышей, подстерегая их у мест зимовки и даже ловя прямо в воздухе.
Охоту крыс на летучих мышей зафиксировали в Германии. Этот случай стал первым научно задокументированным примером такого типа охоты.
Результаты видео исследования были опубликованы в журнале Global Ecology and Conservation.
Ученые считают, что открытие демонстрирует более широкое разнообразие пищевых стратегий крыс в городских экосистемах и свидетельствует о потенциальных рисках для уязвимых популяций летучих мышей. Кроме того, подобное взаимодействие может способствовать передаче опасных возбудителей болезней между этими двумя животными, являющимися их переносчиками.
Как происходила охота
Наблюдение проводили с помощью инфракрасных камер в двух пещерах на севере Германии, где зимуют летучие мыши рода Myotis (ночницы). В одной из пещер камеры зафиксировали 30 нападений, из которых 13 завершились успешно — крысы подстрелили летучих мышей в течение всего пяти недель в 2020 году. В другой пещере исследователи обнаружили останки по крайней мере 52 ночниц со следами поедания.
Крысы использовали две разные тактики. Первая — приступ во время взлета или возвращения летучих мышей в пещеру. Для этого грызуны становились на задние лапы, удерживая равновесие хвостом, и схватывали добычу передними лапами, нанося смертельный укус.
Вторая стратегия заключалась в нападениях на летучих мышей, которые уже приземлились или отдыхали. Вероятно, крысы ориентировались с помощью вибрисов (сенсорных волосков, часто ошибочно называют «усами»), а затем быстро атаковали.
Последствия для популяции летучих мышей
По оценкам ученых, даже небольшая группа крыс — около 15 особей — в течение 90 дней зимовки способна уничтожить до 7% колонии летучих мышей в той же пещере. Это предположение основано на том, что крысы могли бы потреблять исключительно летучих мышей в холодный период. Однако исследователи отмечают, что в природе рацион этих грызунов может состоять из 70–86% животной пищи, поэтому такая угроза вполне реальна.
Другие примеры необычного поведения животных
Исследования последних лет показали, что некоторые виды летучих мышей могут охотиться не только на насекомых, но и на птиц. Кроме того, в Южной Америке зафиксировали совместную охоту «ложных вампиров».
Самый древний известный случай охоты на летучую мышь произошел 48 миллионов лет назад — рыба, которая попыталась подстрелить летучую мышь, задохнулась и погибла, о чем свидетельствуют окаменелости.
Также биологи недавно установили, что калифорнийские суслики способны охотиться за более мелкими грызунами — впервые задокументировали не просто потребление мяса, а активное преследование добычи.
