Исследователи выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 после контакта с больными

Исследователи выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 после контакта с больными

Некоторые люди от природы защищены от коронавируса.

Некоторые лица могут регулярно контактировать с больными коронавирусом, но не заражаться. Ученые всего мира изучают этот феномен и надеются, что смогут помочь создать устойчивую к вариантам коронавируса вакцину, чтобы удержать COVID.

Об этом пишет Dailymail со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, появляется все больше доказательств того, что некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. По непонятным пока причинам, считается, что эти люди уже обладали иммунитетом к появлению вируса COVID, и они остаются такими, даже когда он мутирует. Сейчас это является предметом интенсивных исследований во всем мире.

Эксперты надеются, что, изучив этих счастливчиков, они смогут открыть подсказки, которые помогут им создать стойкую к штаммам коронавируса вакцину, которая навсегда удержит вирус.

Между тем, в Америке и Бразилии исследователи рассматривают потенциальные генетические вариации, которые могут сделать некоторых людей невосприимчивыми к инфекции.

А в Университетском колледже Лондона (UCL) ученые изучают образцы крови сотен медицинских работников, которые, казалось бы, несмотря на все шансы заразиться, смогли этого избежать.

Когда исследователи UCL исследовали кровь медицинских работников (которые, казалось бы, не заболели COVID), которую взяли до внедрения вакцины, они подтвердили, что у них нет антител к коронавирусу, то есть маловероятно, что они когда-либо были заражены. Однако они обнаружили другие клетки иммунной системы, называемые Т-клетками, подобные тем, которые есть в иммунной системе людей, которые выздоровели от коронавируса.

Как и антитела, Т-клетки создаются иммунной системой. Но в то время как антитела останавливают проникновение вирусных клеток в организм, Т-клетки атакуют и уничтожают их.

Сейчас известно, что антитела к COVID могут снижаться в течение нескольких месяцев после заражения, так и после вакцинации. Однако, Т-клетки остаются в системе дольше и уничтожают вирус до того, как он сможет заразить здоровые клетки или нанести какой-либо вред, предполагают эксперты.

Ученые предполагают, что Т-клетки могли появиться у медработников раньше. Это могло произойти из-за того, что они работали с больными пациентами или столкнулись с другими менее опасными типами коронавируса.

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Конечно, существует вероятность того, что медицинские работники подхватили коронавирус, но не испытывали никаких симптомов – в начале пандемии до половины случаев считалось бессимптомным. Но команда UCL провела дальнейшие тесты на сотнях других образцов крови, собранных еще в 2011 году, задолго до начала пандемии, и обнаружила, что примерно каждый 20 имел антитела, которые могут уничтожать вирус.

Самые высокие показатели имели пробы, взятые у детей. Ученые утверждают, что это возможно из-за того, что они регулярно подвергаются влиянию коронавирусов, вызывающих простуду, из-за контактов с большим количеством других детей в детских садах и школах, что может объяснить, почему сейчас коронавирус редко вызывает тяжелые заболевания в этой возрастной группе.

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