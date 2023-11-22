Исследователи выявили новый риск для здоровья астронавтов — эректильную дисфункцию

Мужчины-астронавты могут вернуться из глубокого космоса, склонны к эректильной дисфункции, говорят ученые.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе исследования, которое считается первым по оценке влияния галактической радиации и невесомости на мужское сексуальное здоровье, финансируемые NASA исследователи обнаружили, что галактические космические лучи и, в меньшей степени, микрогравитация могут нарушать функцию эректильных тканей с последствиями, которые могут потенциально продолжаться десятилетиями.

Американские исследователи призвали внимательно следить за сексуальным здоровьем астронавтов по возвращении из будущих миссий в дальний космос, отметив, что определенные антиоксиданты могут помочь противодействовать губительным последствиям, блокируя вредные биологические процессы.

Астронавты NASA / Фото: NASA

Ученые провели эксперимент над крысами, чтобы изучить влияние космического полета на мужскую физиологию. Десятки животных были подвешены на ремнях под углом 30 градусов и подвержены влиянию искусственных галактических космических лучей в Лаборатории космического излучения NASA в Нью-Йорке.

Анализ тканей крыс через год показал, что даже незначительное влияние галактических космических лучей увеличивает окислительный стресс у животных. Это нарушило функцию артерии, которая снабжает кровью половой член и эректильную ткань. "Невесомость" тоже повлияла, но не столь заметно.

"В совокупности эти результаты позволяют предположить, что нервно-сосудистая функция эректильных тканей может быть нарушена после продолжительного исследования глубокого космоса", — пишут авторы.

Напомним, украинец стал руководителем Марсианской станции. В пустыне американского штата Юта симулируют возможную жизнь астронавтов на поверхности Красной планеты.

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