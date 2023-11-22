Исследователи выявили новый риск для здоровья астронавтов — эректильную дисфункцию

Галактические космические лучи могут нарушать функцию эректильных тканей.
Мужчины-астронавты могут вернуться из глубокого космоса, склонны к эректильной дисфункции, говорят ученые.
Об этом пишет The Guardian.
В ходе исследования, которое считается первым по оценке влияния галактической радиации и невесомости на мужское сексуальное здоровье, финансируемые NASA исследователи обнаружили, что галактические космические лучи и, в меньшей степени, микрогравитация могут нарушать функцию эректильных тканей с последствиями, которые могут потенциально продолжаться десятилетиями.
Американские исследователи призвали внимательно следить за сексуальным здоровьем астронавтов по возвращении из будущих миссий в дальний космос, отметив, что определенные антиоксиданты могут помочь противодействовать губительным последствиям, блокируя вредные биологические процессы.
Ученые провели эксперимент над крысами, чтобы изучить влияние космического полета на мужскую физиологию. Десятки животных были подвешены на ремнях под углом 30 градусов и подвержены влиянию искусственных галактических космических лучей в Лаборатории космического излучения NASA в Нью-Йорке.
Анализ тканей крыс через год показал, что даже незначительное влияние галактических космических лучей увеличивает окислительный стресс у животных. Это нарушило функцию артерии, которая снабжает кровью половой член и эректильную ткань. "Невесомость" тоже повлияла, но не столь заметно.
"В совокупности эти результаты позволяют предположить, что нервно-сосудистая функция эректильных тканей может быть нарушена после продолжительного исследования глубокого космоса", — пишут авторы.
Напомним, украинец стал руководителем Марсианской станции. В пустыне американского штата Юта симулируют возможную жизнь астронавтов на поверхности Красной планеты.
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