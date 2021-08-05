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Исследователи заявили, что вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения коронавируса

Исследователи заявили, что вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения коронавируса

УНИАН

Эксперты изучили данные более 74,7 тыс. пациентов из США, Великобритании, Италии, Германии, Израиля и Сингапура.

Вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения COVID-19, заявили авторы исследования, опубликованного в среду, 4 августа, в журнале Plos One.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 74,7 тыс. пациентов из США, Великобритании, Италии, Германии, Израиля и Сингапура, которые имели положительный результат теста на коронавирус.

Исследователи обнаружили, что те, кто получил вакцину от гриппа в течение предыдущих шести месяцев, с меньшей вероятностью имели осложнения со здоровьем, связанные с инфекцией COVID-19.

В то же время непривитые от гриппа на 20% чаще попадали в отделение интенсивной терапии и на 58% чаще обращались в отделение неотложной помощи.

Кроме того, пациенты без вакцины имели на 45% более высокую вероятность развития сепсиса, на 58% больше рисковали заболеть инсультом и у них на 40% вероятнее мог развиться тромбоз глубоких вен.

Указывается, что исследователи не обнаружили никакой связи между получением прививки от гриппа и меньшей вероятностью смерти от COVID-19.

Новое исследование согласуется с несколькими предыдущими работами, в которых уже заявлялось о связи между легким течением COVID-19 и прививками от гриппа.

Авторы, впрочем, заметили, что эти данные не обязательно свидетельствуют о том, что вакцина от гриппа защищает от нового коронавируса.

Возможно, что прививка от гриппа повышает иммунитет. Кроме того, люди, которые решают сделать прививку от гриппа, как правило, в целом более здоровы, чем люди, которые ее пропускают, а это значит, что они уже подвергаются более низком риске осложнений COVID-19.

Эксперты напомнили, что прививка от гриппа меняется каждый сезон, поэтому неясно, будет ли вакцина, разработанная для периода 2020-2021 годов, иметь такую ​​же связь с менее тяжелым течением коронавируса, как вакцина 2019-2020 годов.

Обращают внимание также на особенность электронных медицинских карт, которая заключается в том, что разные страны могут по-разному сообщать о симптомах и использовать различные тесты для подтверждения диагноза SARS-CoV-2, что может исказить данные.

Между тем Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 200 симптомов постковидного синдрома или "Long Covid".

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