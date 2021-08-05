Исследователи заявили, что вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения коронавируса

Эксперты изучили данные более 74,7 тыс. пациентов из США, Великобритании, Италии, Германии, Израиля и Сингапура.
Вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения COVID-19, заявили авторы исследования, опубликованного в среду, 4 августа, в журнале Plos One.
Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 74,7 тыс. пациентов из США, Великобритании, Италии, Германии, Израиля и Сингапура, которые имели положительный результат теста на коронавирус.
Исследователи обнаружили, что те, кто получил вакцину от гриппа в течение предыдущих шести месяцев, с меньшей вероятностью имели осложнения со здоровьем, связанные с инфекцией COVID-19.
В то же время непривитые от гриппа на 20% чаще попадали в отделение интенсивной терапии и на 58% чаще обращались в отделение неотложной помощи.
Кроме того, пациенты без вакцины имели на 45% более высокую вероятность развития сепсиса, на 58% больше рисковали заболеть инсультом и у них на 40% вероятнее мог развиться тромбоз глубоких вен.
Указывается, что исследователи не обнаружили никакой связи между получением прививки от гриппа и меньшей вероятностью смерти от COVID-19.
Новое исследование согласуется с несколькими предыдущими работами, в которых уже заявлялось о связи между легким течением COVID-19 и прививками от гриппа.
Авторы, впрочем, заметили, что эти данные не обязательно свидетельствуют о том, что вакцина от гриппа защищает от нового коронавируса.
Возможно, что прививка от гриппа повышает иммунитет. Кроме того, люди, которые решают сделать прививку от гриппа, как правило, в целом более здоровы, чем люди, которые ее пропускают, а это значит, что они уже подвергаются более низком риске осложнений COVID-19.
Эксперты напомнили, что прививка от гриппа меняется каждый сезон, поэтому неясно, будет ли вакцина, разработанная для периода 2020-2021 годов, иметь такую же связь с менее тяжелым течением коронавируса, как вакцина 2019-2020 годов.
Обращают внимание также на особенность электронных медицинских карт, которая заключается в том, что разные страны могут по-разному сообщать о симптомах и использовать различные тесты для подтверждения диагноза SARS-CoV-2, что может исказить данные.
Между тем Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 200 симптомов постковидного синдрома или "Long Covid".