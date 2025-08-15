"Источник молодости" иммунной системы: ученые обнаружили секрет долголетия, однако он имеет свою цену

Мужчина и пожилая женщина

Реклама

Американские исследователи выяснили, что в иммунной системе человека могут находиться специальные клетки, которые могут стать источником долголетия. Однако их наличие может представлять серьезную опасность для здоровья человека.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным американских исследователей, у некоторых людей старше 60 лет есть так называемая «иммунная молодость», которую обеспечивают специальные лейкоциты, восстанавливающие силу и мышечную массу.

Реклама

В исследовании приняли участие 100 человек старше 60 лет, обратившихся в клинику «Мейо» в Миннесоте для лечения гигантоклеточного артериита — аутоиммунного заболевания, поражающего артерии, включая аорту.

Ученые обнаружили, что столбообразные Т-клетки могут не только омолаживать иммунную систему и продлевать жизнь, но и способствовать более быстрому распространению болезней.

В частности, те, кто имел такие клетки, были склонны к развитию аутоиммунитета. Это состояние при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани и органы, воспринимая их чужеродными.

«Мы наблюдали, что у этих пациентов очень молодая иммунная система, несмотря на то, что им 60-70 лет. Но есть цена, которую они за это платят — это аутоиммунитет», — отметила Ревматологиня и соавтор исследования Корнелия Вейанд.

Реклама

Сейчас учёные работают над созданием новых тестов. Они помогут выявить людей, имеющих много иммунных стволовых клеток, что может увеличить риск развития аутоиммунных заболеваний в будущем.

Ранее ТСН.ua сообщал, что ученые обнаружили, как ужасающий паразит может проникнуть в ваш организм, не вызывая боли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.