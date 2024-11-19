Историческая находка: в Турции нашли "Мать Богов" и расшифровали 2600-летнюю надпись

Надпись была сделана в первой половине или в середине VI века до н.э.

Археолог расшифровал древнюю надпись, которая едва сохранилась до наших дней. Текст был высечен на памятнике в Турции, которому 2600 лет.

Об этом сообщает LiveScience.

Памятник, на котором выгравированы изображения львов и сфинксов, известен как Арслан Кая, что означает "львиная скала" на турецком языке.

Надпись, успешно расшифрованная специалистами, является именем фригийской богини "Матеран". Ее прославляли на территории современной Турции примерно с 1200 по 600 год до н. э.

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Профессор истории и археологии Древней Греции в Университете штата Пенсильвания, написавший статью о надписи, Марк Манн, утвердил, что другие древние культуры также уважали Матеран.

"Греки знали ее как Мать Богов", — сказал Манн, отметив, что римляне называли ее "Magna Mater" или "Большая Мать".

На момент постройки памятника эта часть современной Турции, вероятно, находилась под властью Лидийского царства, которое также поклонялось Матерану.

Древний памятник со львами был сильно поврежден временем и налетчиками, поэтому надпись чрезвычайно трудно прочесть. По словам исследователей, надпись на этом памятнике дискуссионная тема еще с XIX века.

Чтобы разгадать тайну, Манн подробно сфотографировал надпись при хорошем освещении и просмотрел старые фотографии и записи надписи.

"Многое зависит от благоприятности освещения во время фотосъемки", — написал Манн в статье, отметив, что особенно хорошим освещением было утром 25 апреля 2024 года.

Исследователь считает вполне логичным, что памятник носит имя Матеран, поскольку на нем присутствуют изображения самой богини. Профессор считает, что высеченное имя Матеран было частью более длинной надписи, объяснявшей, кто заказал надпись и кем была Матеран.

Напомним, археологи обнаружили древний город, построенный около 4000 лет назад.

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