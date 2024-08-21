Историческая реликвия или подделка: новое исследование Туринской плащаницы раскрыло тайну артефакта

Ученые использовали новую технологию для определения возраста льняной ткани, в которую, как утверждается, Иосиф завернул снятое с креста тело Иисуса.

Кусок льняного полотна, в который, как считается, было завернуто тело Иисуса Христа перед погребением, будоражит человеческие умы на протяжении почти тысячи лет. Впервые ее показали верующим в 1350-х годах и с тех пор в мире не утихают споры о том, действительно ли это историческая и религиозная реликвия или же искусная подделка средневековых фальсификаторов.

Об этом пишет Daily Mail.

На куске ткани, известной как Туринская плащаница, виден слабый отпечаток тела изможденного и израненного бородатого мужчины. По мнению верующих, этот отпечаток чудесным образом оставило тело Иисуса. Однако радиоуглеродное исследование, проведенное в 80-х годах XX века, датировало ткань Средними веками и развенчало утверждения о подлинности реликвии.

Теперь итальянские исследователи использовали новую технологию с использованием рентгеновских лучей для датирования материала. Результаты анализа подтвердили, что плащаница была изготовлена ​на Ближнем Востоке примерно 2000 лет назад, то есть ​примерно в то время, когда предположительно жил Иисус Христос.

По мнению ученых, тот факт, что временные линии совпадают, подтверждает гипотезу, что слабый, окровавленный рисунок человека со скрещенными на груди руками был оставлен мертвым телом Иисуса. В Библии говорится, что Иосиф Аримафейский обернул тело Иисуса льняной плащаницей и положил его в гробницу.

С тех пор как реликвию впервые представили публике в 1354 году, о ее подлинности неустанно спорят историки, церковные лидеры и скептики. Известно, что ткань в XIV веке передал в дар церкви во французском городе Лире рыцарь Жоффруа де Шарни, заявив, что это подлинная Святая плащаница, в которую было завернуто тело Спасителя перед погребением. С 1578 года Плащаница хранится в королевской часовне собора Святого Иоанна Крестителя в Турине, Италия, но публично демонстрируется только в особых случаях. Она считается одним из наиболее интенсивно изучаемых человеческих артефактов в истории.

Исследователи Туринской плащаницы говорят, что на ткани отпечаталось тело человека с ранами, которые должны были быть на теле Иисуса: следы от тернового венка на голове, рваные раны на спине от побоев и креста и отметины на руках и ногах от гвоздей.

На Туринской плащанице виден слабый отпечаток тела и лица, предположительно, Иисуса

Историки предполагают, что крест, который Иисус тащил на своих плечах на Голгофу к месту распятия, должен был весить больше 100 килограмм. Кроме того римляне одели на голову Иисуса терновый венок и избивали его. Это все должно было оставить на его теле кровоточащие раны еще до распятия.

Технология нового исследования Туринской плащаницы

Для нового исследования ученые из итальянского Института кристаллографии Национального исследовательского совета использовали широкоугольное рентгеновское рассеяние (WAXS). Эта методика измеряет естественное старение льняной целлюлозы и преобразует его во временной период с момента изготовления.

Команда исследовала восемь небольших образцов ткани с Туринской плащаницы, помещая их под рентгеновские лучи, чтобы выявить мельчайшие детали структуры льна и узоров целлюлозы.

Целлюлоза состоит из длинных цепочек молекул сахара, связанных вместе, которые со временем разрушаются. Степень разрушения позволяет определить как давно была сделана ткань.

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При датировании образцов команда учитывала и другие параметры старения, такие как температура и влажность, которые способствуют разрушению целлюлозы. На основании полученных данных, ученые определили, что Туринская плащаница, вероятно, хранилась при температуре около 22,5 градуса по Цельсию и относительной влажности около 55% в течение примерно 13 столетий, прежде чем попала в Европу.

Затем исследователи сравнили распад целлюлозы в плащанице с другими образцами тканей, найденных в Израиле и датируемых первым веком нашей эры.

"Профили данных полностью соответствовали аналогичным измерениям, полученным на образце полотна, датируемом, согласно историческим записям, 55–74 гг. н. э., найденном в Масаде, Израиль [знаменитая крепость Ирода, построенная на известняковой скале с видом на Мертвое море – ред.]", — говорится в исследовании.

Ученые также сравнили плащаницу с образцами полотен, изготовленных между 1260 и 1390 гг. н. э., и не обнаружили совпадений.

"Чтобы сделать настоящий результат сопоставимым с результатом радиоуглеродного теста 1988 года, Туринская плащаница должна была храниться в течение ее гипотетических семи столетий жизни при температуре, очень близкой к максимальным значениям, зарегистрированным на Земле", — говорится в исследовании.

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Ведущий автор исследования, доктор Либерато Де Каро считает, что радиоуглеродный тест 1988 года следует считать ошибочным. По его мнению, результаты анализа 1988 года исказили многовековые загрязнения, которые невозможно полностью удалить из образца плащаницы.

"Если процедура очистки образца не была тщательно выполнена, датирование по углероду-14 ненадежно", — подчеркнул он.

Другие исследования Туринской плащаницы

Ученые давно изучают Туринскую плащаницу в надежде разгадать ее многовековую тайну. С 1980-х годов было опубликовано более 170 рецензируемых научных статей о загадочном полотне, и многие пришли к выводу, что оно подлинное.

Тестирование в 1970-х годах проверяло, были ли изображения человека на полотне сделаны с помощью живописи, обжига или других средств, но ни одно из них не было подтверждено.

Другая группа экспертов из Института кристаллографии объявила в 2017 году, что они нашли доказательства того, что на плащанице была кровь жертвы пыток.

Они утверждали, что идентифицировали такие вещества, как креатинин и ферритин, которые обычно обнаруживаются у пациентов, получивших тяжелые травмы и испытывавших сильную боль.

Напомним, в "инопланетных мумиях" из Перу, сканирование отпечатков пальцев которых не обнаружило никаких человеческих образцов, внутри тел были средства для связи, похожие на мобильные телефоны.

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