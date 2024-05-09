Историческая сенсация: артефакты из Города Давида раскрыли неожиданные детали библейских событий

Исследование с участием археологов, историков и ученых из Израиля, Великобритании и США открыло историю Города Давида. Ученые смогли добиться беспрецедентного уровня точности в датировании артефактов, найденных на территории Первого Храма в Иерусалиме.

Об этом пишет Phys.org.

В новом исследовании команда применила передовые методы для датирования артефактов с места раскопок с чрезвычайной точностью. Они проанализировали такие предметы, как семена и череп летучей мыши из слоев, датированных между 770 и 420 годами до н. э., осуществив 103 замеров уровня углерода-14, что позволило получить подробные результаты.

Кроме того, измерения древесных колец обеспечили годовое разрешение, что еще больше повысило точность.

Результаты исследования показали, что Иерусалим первоначально заселили между XII и X веком до нашей эры. э., со временем расширяясь на запад. Исследование также выявило доказательства землетрясения и последующей реконструкции в VIII веке до н. э., а также разрушение Иерусалима 586 г. до н. е. вавилонским царем Навуходоносором II.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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