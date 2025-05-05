Историческая сенсация: ИИ раскрыл 500-летнюю тайну самой известной картины Рафаэля (фото)

Картина Рафаэля Санти «Мадонна с розой» / © Sciencealert

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Искусственный интеллект научился распознавать авторский стиль живописцев с точностью, которая недоступна человеческому глазу. Именно благодаря новому алгоритму глубокого изучения исследователи из Великобритании и США обнаружили, что одно из лиц на известной картине Рафаэля Санти было написано другой рукой. Речь идет о святом Иосифе, изображенном в верхнем левом углу картины «Мадонна с розой» (Madonna della Rosa), созданной между 1518-м и 1520 годом.

Об этом пишет Science Alert.

Алгоритм базировался на подтвержденных работах Рафаэля, в частности, на деталях мазков, цветовой палитре и тенях. Когда ИИ проанализировал всю картину, результат был неоднозначным. Но после анализа отдельных элементов выяснилось, что лицо святого Иосифа не соответствует стилю Рафаэля. Это открытие может изменить взгляд на авторство некоторых частей знаменитых картин. Есть вероятность, что именно ученик Рафаэля Джулио Романо работал над созданием этого лица. Технологии искусственного интеллекта продолжают развивать способность раскрывать секреты классических произведений искусства, открывая новые горизонты для исследований и искусствоведения.

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«Мы научили компьютер распознавать стиль Рафаэля в мельчайших деталях — мазки кисти, цветовую палитру, светотень и общую манеру письма, — пояснил математик и специалист по компьютерным наукам Хассан Угайл из Университета Брэдфорда в 2023 году, когда исследование было проведено. — Компьютер видит глубже, чем человеческий глаз — на микроскопическом уровне».

© sciencealert

Поскольку картины одного художника — ограниченный объем данных для обучения, исследователи модифицировали уже существующую архитектуру от Microsoft — ResNet50, соединив ее с классическим методом машинного обучения Support Vector Machine (SVM).

Ранее эта методика показала точность в 98% при определении оригинальных работ Рафаэля. Обычно она анализирует всю картину, но на этот раз исследователи отдельно протестовали каждое лицо.

Мадонна, младенец и святой Иоанн были признаны аутентичными работами Рафаэля. А вот лицо святого Иосифа — нет. Это согласуется с давними сомнениями искусствоведов относительно качества изображения именно этого персонажа.

«Когда мы протестовали Madonna della Rosa как целое, результат был неокончательным, — говорит Угайл. — Тогда мы разделили части и выяснили: все, кроме лица Иосифа, имеет стиль Рафаэля. А вот Иосиф, скорее всего, написан другим художником».

Вполне возможно, что это был ученик Рафаэля Джулио Романо, но пока это не доказано. Это еще один пример того, как современные технологии помогают раскрывать тайны классического искусства — на этот раз с помощью ИИ.

Считается, что картина Madonna della Rosa была написана на холсте между 1518-м и 1520 годом. Еще в середине XIX века искусствоведы начали подозревать, что Рафаэль проделал не всю работу самостоятельно.

Современные исследования почти наверняка подтвердили эти предположения. Однако команда отмечает: ИИ не заменяет экспертов, а только помогает им.

«Это не про то, что ИИ отнимает у кого-то работу, — подчеркивает Угайл. — Атрибуция произведения искусства требует учета многих аспектов: истории происхождения, пигментов, состояния работы и т.д. Но подобное программное обеспечение может оказаться дополнительным инструментом в этом процессе».

Напомним, ранее мы писали о том, что на картине XIX века известный художник изобразил женщину с «гаджетом» в руках.