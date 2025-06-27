Исторический диалог: ученые впервые "поговорили" с горбатым китом с помощью ИИ

Ученые впервые "поговорили" с горбатым китом с помощью ИИ / © Kennedy News and Media

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В глубинах ледяных вод у побережья Аляски произошло событие, навсегда изменившее наше представление о границах межвидового общения и интеллекта. Благодаря революционному прорыву в сфере искусственного интеллекта, человечество впервые в истории сумело вступить в 20-минутный разговор с горбатым китом. Этот беспрецедентный научный подвиг, который возглавила доктор Бренда МакКован из Калифорнийского университета в Дэвисе, стал мостом между двумя мирами — нашим и миром океанских гигантов, открывая новые горизонты для понимания интеллекта животных.

Об этом пишет T4.

Ключом к этому удивительному достижению стали передовые технологии искусственного интеллекта, в частности, алгоритмы распознавания образов в сочетании с высокоточными подводными микрофонами. Эти инструменты позволили исследователям не просто записывать, но и интерпретировать сложные вокализации горбатых китов, которые раньше считались слишком сложными для декодирования. Объектом этого уникального эксперимента стала взрослая самка кита по имени Твейн. И ее реакция на воспроизведение собственных криков оказалась более чем интересной: она выдавала структурированные вокализации, поразительно напоминающие человеческие разговорные паттерны.

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Система искусственного интеллекта тщательно проанализировала песни Твейн, обнаружив в них структуры, подобные языку, включая элементы синтаксиса и последовательности, до сих пор никогда не наблюдавшиеся у животных, не принадлежащих к человеку.

Ученые были ошеломлены, осознав, что общение Твейн соответствует шаблонам, подобным человеческому языку, что резко повышает вероятность того, что киты обладают коммуникационной системой, гораздо сложнее, чем мы могли представить.

Горбатые киты, известные своими огромными размерами, которые могут достигать 18 метров в длину и 40 тонн веса давно были предметом увлечения морских биологов / Фото: Elianne Dipp

Горбатые киты, известные своими огромными размерами, которые могут достигать 18 метров в длину и 40 тонн веса, а также своими эпическими миграционными путешествиями, давно были предметом увлечения морских биологов. Их песни, которые продолжаются до 30 минут, всегда были источником интриги для исследователей, которые стремились разгадать тайны их коммуникации. Теперь же интерактивное общение Твейной с исследователями предоставило убедительные доказательства чрезвычайных когнитивных способностей китов. Хотя ученые всегда знали о сильном социальном поведении этих морских млекопитающих, это взаимодействие впервые подтвердило, что их общение может включать сложные когнитивные процессы, подобные используемым людьми и другими высокоразвитыми видами.

Воздействие этого открытия выходит далеко за пределы морской биологии. Доктор Лоранс Дойл, исследователь Института SETI, видит в этом прорыве важный шаг в понимании того, как распознавать и интерпретировать интеллектуальные коммуникации не только на Земле, но и потенциально от других форм жизни за пределами нашей планеты. Дойл предполагает, что это исследование может стать ключевым в разработке методов обнаружения инопланетян. Анализируя сложность вокализации китов, исследователи сейчас активно изучают, могут ли подобные закономерности существовать в гипотетических внеземных сообщениях. Проводя параллели между китовыми песнями и сигналами, которые могли бы посылать внеземные цивилизации, ученые усовершенствуют методы, которые однажды могут помочь нам идентифицировать разумную жизнь во Вселенной.

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Отслеживание поверхности и поведение Твейн во время фазы воспроизведения испытания. Изображение кита с текстом показывает положение и поведение Твейна во время испытания воспроизведения. Изображение лодки представляет ледникового тюленя на дороге. Отмечено расположение гидрофонов и динамиков. Фото Твейн, сделанный с помощью Fluke ID, во время взаимодействия / Фото: Aquatic Biology

Конечно, как и любая новаторская технология, возможность столь глубокого взаимодействия между людьми и китами вызывает значительные этические вопросы. Хотя способность общаться с таким разумным видом является выдающимся достижением, некоторые исследователи предупреждают, что это может нарушить природное поведение китов. Внедрение искусственного интеллекта для интерпретации и реагирования на крики потенциально может повлиять на социальные иерархии и модели миграции, непредсказуемо изменяя их экосистемы. Однако, с другой стороны, поклонники этой технологии утверждают, что понимание коммуникации китов может стать переломным моментом в усилиях по сохранению этих величественных существ.

Расшифровывая их потребности и проблемы, ученые могут получить информацию, которая позволит более эффективно защищать этих морских гигантов. Очевидно, что по мере развития этой технологии крайне важно тщательно учитывать все этические последствия такого взаимодействия, балансируя между научным прогрессом и сохранением уникального мира океанских глубин.

Напомним, в океанах по всему миру был обнаружен ряд колец «дыма», и новое исследование показывает, что это может помочь нам в поисках внеземной жизни. Эти кольца на самом деле сделаны совсем не из дыма, а из пузырьков, которые выдувают горбатые киты.