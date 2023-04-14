Исторический полет к Юпитеру продлится целых 8 лет: зачем это ученым (видео)

Ученые надеются, что этот космический аппарат предоставит много очень важных научных данных не только о Юпитере, но и о его крупнейших спутниках.

Европейское космическое агентство (ЕКА) запускает миссию к Юпитеру. Ее цель – изучение спутников крупнейшей планеты Солнечной системы относительно наличия там условий возникновения жизни. Это одна из самых амбициозных миссий организации.

Об этом пишет Би-би-си.

Путь к Юпитеру и его спутникам займет восемь лет. Цель миссии ЕКА – установить, существуют ли там условия, необходимые для поддержания жизни.

В задачу Juice не входит обнаружение жизни как таковой. Ученые рассчитывают с его помощью установить, существуют ли в скрытых под поверхностью океанах условия для зарождения и поддержки хотя бы простейших форм жизни.

Это не безумная идея, считает профессор Кэрол Манделл, директор ЕКА по науке.

"В любой экстремальной среде на Земле, будь то высокая кислотность, высокая радиоактивность, низкая температура, высокая температура, можно обнаружить микроскопические формы жизни в том или ином виде, — сказала она. — Если посмотреть на жерла вулканов на дне океанов Земли, они и выглядят как инопланетные миры. Нет причин, по которым эта микроскопическая жизнь не могла бы существовать в других местах, если там есть схожие условия. И именно эти условия мы хотим изучить с помощью Juice".

Доктор Кэролайн Гарпер, руководитель отдела космических наук в Космическом агентстве Британии, в интервью BBC назвала Juice по-настоящему амбициозной миссией.

"Радиация Юпитера и расстояние до Солнца – два фактора, усложняющих задачу, – объясняет она, – это самые мощные научные приборы, которые мы когда-то отправляли к внешней Солнечной системе, и все они должны справиться с суровой радиационной средой, когда прибудут к Юпитеру и будут находиться вдали от Солнца".

Юпитер расположен на расстоянии примерно 715 млн км от Земли, но некоторым другим космическим аппаратам понадобилось меньше времени, чтобы долететь до этой планеты. Оказывается, на время полета влияет фактор того, пролетит ли аппарат мимо Юпитера или выйдет на орбиту вокруг планеты для длительного пребывания.

Напомним, космический аппарат NASA совершил свой 48-й близкий облет Юпитера и прислал на Землю новую порцию фотографий планеты. Но в NASA заявили, что из-за технических проблем с камерой аппарата ему удалось сделать всего 44 из запланированных 214 изображений.

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