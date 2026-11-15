Исторический полет SpaceX: корабль Маска Starship впервые вернулся к башне, с которой стартовал

Космический корабль Starship вернулся с полета / © Associated Press

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Космический корабль Starship компании SpaceX в субботу, 14 ноября, вернулся с 22-часового полета на орбиту и впервые спустился в объятия гигантских механических рук на башне в Техасе, с которой он был запущен днем ​​раньше. Это очень важно для десятилетних усилий компании по разработке многоразовой ракеты.

Об этом пишет Reuters.

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52-метровый (171 фут) Starship появился из густых облаков над стартовой платформой SpaceX Starbase, снова запустил двигатели, чтобы перевернуться вертикально, и медленно спустился в руки башни «Мехазилла», двигатели все еще ревели. Обугленный от адской жары при возвращении из космоса, корабль выключил двигатели и завис неподвижно после самой длинной миссии ракетной системы.

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«Это было отсутствующее звено, святой Грааль космических полетов», – сказал комментатор миссии SpaceX Дэн Хуот о захвате корабля.

В пятницу, 13 ноября, сверхтяжелый ускоритель двухступенчатой ракеты – нижняя половина ракеты – доставил Starship в космос, стартовав с базы SpaceX Starbase, штат Техас. Этот ускоритель не смог совершить аналогичный возврат на стартовую площадку примерно через 10 минут после старта, что сорвало план SpaceX впервые восстановить обе части ракеты.

Но успешное возвращение верхней степени Starship после 14 оборотов вокруг Земли в течение 22,5 часов стало ключевой инженерной вехой в развитии Starship, который миллиардер Илон Маск рассматривает как будущую рабочую лошадку для прибыльного спутникового бизнеса SpaceX Starlink, а также амбиций по выводу центров обработки данных на орбиту, возвращению людей на Луну и поселение на Марсе.

После развертывания 26 спутников Starlink на орбите в пятницу вечером, находясь на высоте около 161 мили (260 км), Starship в субботу запустил один из своих двигателей, чтобы начать погружение в атмосферу во время полета к востоку над Тихим океаном.

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Он столкнулся с жгучей жарой, поскольку его орбитальная скорость около 17 000 миль в час замедлилась до сверхзвукового свободного падения в небе над объектами SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива в южном Техасе.

Со сложенными назад аэродинамическими крыльями (плавниками) два небольших крепежа у верхушки Starship зацепились за механические руки стартовой башни, которые сомкнулись, чтобы схватить корабль. Это позволило ему зависнуть на высоте нескольких десятков метров (несколько сотен футов) над землей.

Маск и инженеры SpaceX начали осматривать корабль уже через несколько часов после его приземления.

«Корабль 42 выглядит великолепно!» - написал Маск в соцсети X, опубликовав фото и видео со стартовой башни.

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Какая цель Маска

Доминирование SpaceX в глобальной индустрии запусков сосредоточено вокруг рабочей ракеты Falcon 9, которая запускалась более 700 раз с 2010 года. Первая ступень этой ракеты многократна, но ее вторая ступень — часть, которая доставляет полезные грузы на орбиту — выбрасывается в океан после каждого полета.

Из Starship Маск хочет иметь ракетную систему, которая может летать в космос и обратно способом и темпом, подобным коммерческим самолетам, с минимальным ремонтом между полетами.

Хотя субботний возврат Starship является ключевой вехой в этих усилиях, SpaceX еще не вернула обе степени Starship за одну миссию, что ознаменовало бы первое в истории возвращение орбитальной системы запуска.

И тепловой экран Starship, состоящий из сотен черных шестиугольных плиток, защищающих его от обжигающего тепла атмосферного возвращения, сам по себе еще не полностью многократен.

SpaceX пытается разработать новые конструкции плиток, которые будут нуждаться мало или вообще не будут нуждаться в ремонте после каждой миссии.

Система космического челнока NASA, которая доставляла астронавтов в Международную космическую станцию до ее вывода из эксплуатации в 2011 году, была частично многократной; ее внешние топливные баки, доставлявшие ее с Земли, выбрасывались после каждого полета. Сам многократный космический корабль должен был пройти капитальный ремонт перед повторным полетом.

SpaceX потратила более 15 миллиардов долларов на разработку Starship. NASA предоставила 3,2 миллиарда долларов в рамках контракта стоимостью более 4 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году, чтобы доставить людей на Луну с помощью Starship в рамках программы Artemis космического агентства.

NASA ожидает, что Starship вместе с другим посадочным модулем, разрабатываемым Blue Origin Джеффа Безоса, начнут пилотируемые полеты на Луну в 2028 году, хотя для обоих аппаратов остается несколько сложных этапов разработки.

Для Starship эти этапы включают демонстрацию сложных перекачек топлива между ракетами-заправщиками Starship на орбите, критическим процессом, который позволит кораблю путешествовать за пределы земной орбиты к Луне.

Напомним, что во время исторического испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX зрители прямой трансляции заметили в темноте космоса удивительный световой след. Это сразу спровоцировало волну конспирологических теорий о «материнском корабле» инопланетян.

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