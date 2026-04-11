Исторический полет вокруг Луны: экипаж Artemis II успешно приземлился (ФОТО)

Экипаж миссии Artemis II облетел Луну и успешно приземлился / © NASA

Космический корабль Orion spacecraft миссии Artemis II приводился в 3:07 по киевскому времени в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Об этом сообщило NASA во время прямой трансляции.

После посадки командир миссии Рэйд Визман заявил, что экипаж находится в стабильном состоянии.

"Какое путешествие! Мы в стабильном состоянии. Все четыре члена экипажа чувствуют себя хорошо", - отметил он.

После астронавтов должна забрать совместная команда NASA и военных США. Их эвакуируют вертолетом на десантный корабль USS John P. Murtha (LPD-26), где они пройдут медицинское обследование.

Впоследствии экипаж будет доставлен в Космический центр Джонсона в Гюстоне для дальнейшего восстановления после миссии.

В NASA уточнили, что трансляция продолжалась до момента безопасного выхода астронавтов из капсулы и их транспортировки на корабль.

Что известно о миссии «Артемида-2»

Миссия «Артемида 2» стартовала в ночь на 2 апреля из Космического центра Кеннеди на борту SLS — мощнейшей ракеты в истории NASA. На борту четверо астронавтов: Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Гансен.

Миссия «Артемида-2» завершила пролет вокруг дальней стороны Луны и начала движение назад к нашей планете. Обратный путь займет около четырех дней: ожидается, что астронавты приводятся в Тихом океане у западного побережья США 11 апреля.

Пока рекорд расстояния от Земли принадлежит астронавтам миссии «Аполлон-13», которые в апреле 1970 года находились в 400 171 км от нашей планеты.

В NASA оценивают, что это может превзойти рекорд, установленный Аполлоном-13 1970 года, в зависимости от точного времени и траектории.