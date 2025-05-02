Историк назвал самый старый город Украины, который существует с 6 века до нашей эры

Белгород-Днестровский / © wikipedia

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В Украине есть город на побережье Черного моря, существующий с 6 века до нашей эры. За свою историю он неоднократно менял свое название, попадал под власть разных империй, а сегодня он официально признан одним из старейших городов мира по версии UNESCO.

Об этом рассказал историк Александр Алферов.

Белгород-Днестровский считается старейшим городом Украины, его история длится более 2500 лет. Город, расположенный на правом берегу Днестровского лимана, был основан греческими колонистами в 6 веке до нашей эры.

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«Этот город основали в 6 веке до нашей эры под названием Офиуса. Потом они сменили название и город стал называться Тира», — рассказал он.

Белгород-Днестровский, имеющий более 2500 лет истории, неоднократно находился под властью разных государств, таких как Киевская Русь, Болгарское царство, Венгерское королевство, Золотая Орда, Молдавское княжество и Османская империя.

Как отмечает историк, во времена Киевской Руси город назывался Белград (Белгород). Впоследствии его название сменилось на Аспрокастру, а позже на Мальвокастро, Монкастро и Маврокастро.

По словам Алферова, в 13-14 веках город был известен под названием Аккерман. После того, как город вошел в состав украинского государства в 1918 году, он сохранил свое название. старейших городов в мире. Историк также упомянул, что город Килия в Одесской области имеет более 2 000 лет истории и тоже считается одним из старейших в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили под древней церковью «вход в ад».