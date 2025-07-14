У истории "Титаника" есть новые факты: действительно ли он был "непотопляемым"

"Титаник" / © Associated Press

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С момента затопления RMS Titanic ранним утром 15 апреля 1912 года его часто называли «непотопляемым» кораблем. Это слово стало жестоким символом трагедии лайнера, принадлежавшего британской компании White Star Line. Легенда о «непотопляемости» прочно укоренилась, поддерживаемая упоминаниями в газетах того времени, литературе и даже в культовом фильме Джеймса Кэмерона 1997 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Однако несмотря на распространенное мнение и заявления многих экспертов, утверждавших, что «Титаник» никогда официально не называли «непотопляемым» до его первого плавания, недавно найденный малоизвестный документ 1911 года бросает вызов этой позиции.

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На протяжении десятилетий Ричард Хауэллс из Университета Лидса, Королевские музеи Гринвича и даже Википедия утверждали, что у «Титаника» не было такой репутации до катастрофы. Однако согласно историческому документу 1911 года, это утверждение не соответствует действительности. В нем «Титаник» и его почти идентичный «сестринский корабль Олимпик» описываются как «…эти два замечательных судна, созданных для непотопляемости».

Конечно, «Титаник» был далек от непотопляемости: он трагически пошел ко дну только через два часа 40 минут после столкновения с айсбергом, унеся жизни более 1500 человек. Однако убеждение в его «непотопляемости», вероятно, было распространено среди общественности еще до апреля 1912 года, несмотря на то, что нам часто говорят сегодня.

Историк, исследующий «Титаник», Джошуа Аллен Милфорд считает, что общественность описывала бы как «Олимпик», так и более крупный «Титаник» как «непотопляемые» еще до их первых рейсов. Он отметил, что когда «Олимпик» столкнулся с HMS Hawke в сентябре 1911 года и не затонул, это укрепило теорию о непотопляемости будущего «Титаника». Это, по мнению Милфорда, могло даже способствовать увеличению продаж билетов.

Компания Harland & Wolff, которая строила «Титаник», а также отраслевой журнал «The Shipbuilder» тоже использовали термин «практически непотопляемый» еще на ранних стадиях строительства кораблей. Сообщения в Irish News и Belfast Morning News в июне 1911 года, освещавшие спуск корпуса «Титаника» на воду, также описывали его систему водонепроницаемых отсеков и электронных водонепроницаемых дверей, делая вывод о его «практической непотопляемости».

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Даже капитан «Титаника» Эдвард Смит в 1907 году высказывал убеждение, что ни один современный пассажирский корабль не сможет утонуть, заявляя: «Я не могу представить себе ни одного условия, которое могло бы привести к затоплению корабля».

Следовательно, утверждение, что «Титаник не считался непотопляемым до своего затопления», оказывается гораздо менее достоверным, чем мы привыкли думать.

«Титаник» затонул в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2224 пассажиров и членов экипажа погибли более 1500 человек. Среди погибших были одни из самых богатых людей в мире. В то время это был самый большой корабль на плаву, спроектированный как «непотопляемый», с роскошными удобствами, но с недостаточным количеством спасательных шлюпок из-за устаревших правил безопасности.

Корабль столкнулся с айсбергом в 23:40 14 апреля 1912 года и полностью погрузился под воду в 2:20 утра. Несмотря на сигналы бедствия, первое спасательное судно прибыло только через два часа. Обломки «Титаника» были обнаружены на дне океана только в 1985 году.

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Напомним, на аукционе в Британии продали письмо, написанное одним из пассажиров «Титаника» за несколько дней до катастрофы. Лот ушел с молотка за 300 тысяч фунтов стерлингов ($399 тысяч).