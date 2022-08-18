Историю придется переписать: ученые выдвинули новую теорию вымирания динозавров

Исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у берегов Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров.

Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

Об этом сообщает Inverse.

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Этот кратер имеет диаметр 8,5 км и находится на вершине слоя горных пород, обозначающих границу мело-палеогенового вымирания. Это массовое вымирание 75% живых существ на Земле, в результате которого исчезли почти все динозавры. Это событие произошло 66 млн лет назад в конце мелового периода и считается, что основной причиной вымирания стало падение огромного астероида диаметром 12 км.

Но ученые считают, что кратер, который им удалось обнаружить, образовался в результате падения гораздо меньшего астероида диаметром 400 м. И этот астероид мог упасть вскоре после падения Чикшулуба. Ученые считают, что падение меньшего астероида привело к появлению сильнейших землетрясений и цунами, и эти события могли повлиять на судьбу динозавров.

Ученые также выдвинули теорию о том, что на Землю могли упасть не два астероида, а больше, кратеры от падения которых еще не обнаружены.

Ранее стало известно, что новое исследование ученых показало, что процесс вымирания динозавров начался до того, как произошло столкновение Земли с астероидом. Массовое вымирание произошло не внезапно, а постепенно.

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