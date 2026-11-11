Италия раскалывается изнутри: ученые обнаружили скрытый процесс, связанный с землетрясениями

Апеннины

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Под Апеннинскими горами в Италии на глубине около 30 км происходит медленное расслоение земной коры. Глубокие слои пород постепенно обособляются и опускаются в мантию Земли. Ученые выяснили, что этот скрытый процесс может объяснять, почему горный хребет продолжает двигаться, подниматься и оставаться сейсмически активным.

Об этом говорится в исследовании под руководством профессора структурной геологии и тектоники Флорентийского университета Стефано Тавани, передает Il Messaggero.

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Исследователи установили, что главную роль в современных тектонических процессах Апеннин может играть явление, известное как деламинация земной коры. Оно состоит в отделении ее нижней, более плотной части от верхних слоев.

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Земная кора расходится

Согласно выводам ученых, под Апеннинами нижняя часть земной коры Адриатической микроплиты постепенно отделяется и погружается в мантию.

Исследователи сравнивают этот процесс с расстегиванием молнии: расслоение медленно распространяется с запада на восток.

По геологическим реконструкциям, процесс начался примерно 10 миллионов лет назад, однако стал особенно важным за последние два миллиона лет.

Ранее образование Апеннин объяснялись преимущественно двумя факторами: расширением бассейна Тирренского моря на западе и сжатием земной коры на востоке. Однако около двух миллионов лет назад интенсивность этих процессов значительно снизилась.

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Несмотря на это, горный хребет продолжил деформироваться, а землетрясения не прекратились. Новая модель объясняет, почему тектоническая активность сохраняется даже после замедления основных процессов формирования гор.

Ученые обнаружили необычные движения земной коры

Чтобы исследовать скрытые изменения под Апеннинами, ученые проанализировали данные GPS-наблюдений за последние 30 лет, спутниковые радиолокационные снимки Sentinel за 2019-2023 годы, каталоги землетрясений и геологические реконструкции.

Оказалось, что разные части горного хребта движутся в противоположных направлениях.

Во внутренней части Апеннина земная кора растягивается примерно на 4 мм в год, тогда как ближе к долине реки По и Адриатического моря сжимается примерно на 2 мм.

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Ученые называют такую динамику движением, похожим на гармошку.

В то же время, поверхность земли в одних районах может постепенно подниматься, а в других — опускаться. Это зависит от того, отделились ли глубокие слои земной коры или продолжают тянуть верхние породы вниз своим весом.

Означает ли открытие угрозу новых землетрясений

Исследователи отмечают, что открытие помогает лучше понять причины землетрясений в Италии и расположение активных геологических разломов.

Однако новая модель не позволяет предсказать, когда и где произойдет следующее землетрясение.

Процесс расслоения проходит на глубине десятков километров, поэтому непосредственно наблюдать за ним невозможно. Его течение ученые воспроизводят с помощью спутниковых, геологических и сейсмических данных.

В исследовании принимали участие специалисты Римского университета Сапиенца, университетов Пизы и Палермо и Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Ученые отмечают, что современные технологии позволили более детально исследовать явление, которое изучают еще с 1970-х годов. Полученные результаты помогут объяснить, почему Апеннины остаются активной горной системой, хотя сформировавшие их тектонические силы значительно ослабли.

Напомним, ранее в горах Сьерра-Невада в Калифорнии сошла самая масштабная по количеству жертв снежная лавина в США за последние 45 лет. Гигантская масса снега площадью с футбольного поля сорвалась со склона и накрыла группу из 15 лыжников-экстремалов, среди которых были профессиональные гиды.

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