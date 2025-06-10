Итальянцы нашли новый "скрытый город" под пирамидами Гизы: скрывающийся под песками Египта

Пирамиды / © pixabay.com/TheDigitalArtist

Реклама

После громкого заявления в марте об открытии подземных структур под пирамидой Хафра в Гизе, команда итальянских исследователей заявила о новом открытии: аналогичные структуры были обнаружены и под пирамидой Менкаура. Это, по мнению ученых, подтверждает существование огромного взаимосвязанного подземного комплекса, который простирается на сотни метров в глубину.

Об этом пишет Mail.Online.

Мы твердо верим, что структуры под пирамидами Хафра и Менкаура являются частями единого комплекса. Пирамиды могут быть только верхушкой гигантского подземного айсберга «, — заявил соавтор исследования Филиппо Бионди из Университета Стратклайда (Шотландия).

Реклама

С помощью геотомографического анализа команда обнаружила столбообразные структуры, обладающие схожими геометрическими характеристиками в обеих пирамидах. «Есть 90% вероятность того, что эти подземные системы связаны», — добавил Бионди.

Однако известный египтолог д-р Захи Хавас назвал исследование «полной чепухой», утверждая, что современная радарная технология не позволяет видеть объекты на глубине более 600 метров.

Команда итальянцев не учитывает критику и продолжает работу. Бионди предполагает, что подземная структура могла быть создана более 38 тысяч лет назад доисторической цивилизацией, уничтоженной глобальным катаклизмом, возможно, из-за падения кометы.

Эту гипотезу поддерживает и американский геолог Джеймс Кеннетт, указывающий на возможные следы крушения около 12 800 лет назад. Он отмечает, что затопление Нила или даже Средиземного моря могли уничтожить древние поселения, в том числе и в регионе Гизы.

Реклама

Исследователь доисторических культур Эндрю Коллинз считает, что упоминания в мифологии древнего Египта — в частности в храмах Эдфу — описывают именно эту погибшую цивилизацию, которую древние называли «старшими» или «островом сотворения».

Несмотря на скептицизм официальной науки, открытие итальянцев получило мировую огласку. Их данные уже привлекли внимание таких инфлюэнсеров как Джо Роган и могут кардинально изменить наше понимание истории человечества.

Напомним, ранее мы писали, исследователи обнаружили необычные микроскопические ямки на зубах людей, живших более двух миллионов лет назад — и это может изменить представление об эволюции.