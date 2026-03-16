Из глубокого космоса на Землю пришел загадочный «мегалазерный» сигнал: что это было
Ученые зафиксировали мощный радиосигнал с галактики, находящейся более чем в 8 миллиардах световых лет от Земли. Сигнал, названный «мегалазерным», может быть одним из мощнейших природных источников излучения во Вселенной.
Об этом сообщают ученые, проанализировавшие данные радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке, состоящей из 64 антенн, передает Daily Mail.
По словам исследователей, сигнал самый отдаленный из когда-либо зафиксированных гидроксильных мегамазеров — природных источников мощного радиоизлучения в космосе.
Гидроксильный мегамазер возникает, когда галактики, богатые газом, сталкиваются. При таком столкновении молекулы гидроксила взаимодействуют между собой и излучают сильные радиоволны.
Такое излучение ведет себя подобно лазеру, но вместо видимого света создает радиосигналы, которые можно обнаружить с помощью радиотелескопов.
Объект, с которого поступил сигнал, получил название HATLAS J142935.3-002836. Из-за огромного расстояния астрономы видят его таким, каким он был более 8 миллиардов лет назад, когда Вселенная имела меньше половины своего современного возраста.
Исследователи предполагают, что источник сигнала может быть даже «гигамазером» – более мощным явлением, чем обычный мегамазер.
Как пояснил ведущий автор исследования, ученый Университета Претории Папа Манамела, ученые фактически наблюдают «радиоэквивалент лазера на другом конце Вселенной».
Интересно и то, что сигнал усилился благодаря гравитационному линзированию — эффекту, предусмотренному Альбертом Эйнштейном. Между Землей и дальним источником расположена другая массивная галактика, чья гравитация искривляет пространство-время и действует как космическая линза, усиливая сигнал.
Благодаря этому эффекту радиотелескоп смог зафиксировать излучение, которое обычно было слишком слабым для обнаружения на таком расстоянии.
Ученые отмечают, что подобные сигналы помогают лучше понять процессы столкновения галактик и эволюцию Вселенной в ранние эпохи.
