Из кости мамонта: археологи нашли резную фигурку лошади возрастом 35 тысяч лет – фото

На юге Германии, в пещере Фогельхерда, археологи обнаружили фигурку из кости мамонта в форме лошади в возрасте 35 тысяч лет. Артефакт был создан еще в эпоху верхнего палеолита и считается древнейшей известной скульптурой коня, сделанной анатомически современным человеком (Homo sapiens).

Об этом пишет "24Техно".

Анализ показал, что этой фигурке лошади 32 000-35 000 лет. С какой целью ее изготовили, неизвестно. Это может быть как игрушка, так и украшение или ритуальный предмет.

Фигурка лошади имеет примерно 2,5 сантиметра в высоту и 4,8 сантиметра в длину. На ней есть резной рот, ноздри, глаза и грива Археологи считают, что скульптура изображает жеребца.

Фигурка из кости мамонта в форме лошади

Пещера Фогельхерд была местом сбора представителей культуры Ориньяка, группы верхнего палеолита, которая жила между 43 000 и 35 000 лет назад на большей части территории современной Европы, но больше всего – в современной Франции.

Ориньякцы были наиболее известны как искусные охотники-собиратели, о чем свидетельствует их умение производить каменные орудия труда, такие как лезвия и острие. В пещере были найдены сотни таких предметов, а также многочисленные кости животных и изделия из слоновой кости, в том числе бусины, окрашенные охрой в красный цвет.

По всей вероятности, группа использовала пещеры для обработки мяса. Исследователи, проанализировавшие кости животных в возрасте около 32 000 лет, обнаружили в основном остатки северного оленя (Rangifer tarandus) и коня (Equus ferus), что указывает на то, что ориньяцкие группы охотились и ели этих животных, а также создавали произведения искусства из них изображением.

Напомним, археологи раскопали гробницу – она может принадлежать сыну императора Китая.

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