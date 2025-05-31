Из Пекина в Киев за 20 минут: в Китае создали двигатель, который изменит будущее авиации

Гиперзвуковой самолет / Футуристическое моделирование ИИ Gemini

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Китай представил революционный гиперзвуковой двигатель, способный разгонять самолеты до бешеной скорости в 20 000 км/ч. Этот большой технологический прорыв в авиаконструировании может повлечь за собой скачок в развитии гражданского воздушного транспорта и иметь далеко идущие последствия для военных.

Об этом пишет Farmingdale Observer.

Двигатель с двумя режимами работы

Секрет этого двигателя заключается в его способности работать в двух разных режимах. На скоростях до 7 Махов (8575 км/ч) он работает в режиме вращательной детонации. Этот процесс максимизирует энергоэффективность, он похож на сверхзвуковой цикл сгорания, когда воздушно-топливная смесь сжимается и занимается в цилиндрической камере. Это создает волну детонации, которая распространяется по спирали (вращается откуда и название процесса). Эта технология позволяет более эффективно использовать выделенную энергию и достигать большей скорости.

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Но в новом китайском двигателе предусмотрено использование второго режима работы, позволяющего развивать еще большую скорость. Это достигается благодаря переходу в режим косой детонации, который использует наклонный впускной коллектор для сжатия воздушно-топливной смеси перед его возгоранием. Детонация затем происходит косо, что создает большую тягу и большую стабильность на гиперзвуковых скоростях.

«Представьте себе мир, в котором поездка из Парижа в Нью-Йорк занимает всего два часа, где Киев и Пекин находятся всего в 20 минутах полета друг от друга, а Буэнос-Айрес и Мадрид находятся всего в трех часах езды. Гиперзвуковой двигатель Китая прокладывает путь в будущее, где расстояния исчезнут, а мир заметно сократится», — отмечает издание.

Мощный самолет для военных

Потенциал этой технологии не ограничивается гражданским транспортом. Уже сейчас ясно, что военные найдут ему множество примеров применения в ракетах и самолетах, которые смогут преодолевать традиционные системы ПВО и повлекут за собой революцию в военной стратегии.

Появление гиперзвуковой авиации создает серьезные геополитические проблемы.

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Но перспектива появления гиперзвуковой авиации, хотя уже не выглядит научной фантастикой, все же не появится в небе завтра. Ведь разработка китайских конструкторов еще предстоит пройти множество тестов, чтобы доказать свою жизнеспособность. Кроме того, разработчикам придется справиться с многочисленными техническими и экономическими проблемами, прежде чем мир увидит полноценный гиперзвуковой лайнер для гражданской авиации. Также не стоит забывать о рисках гонки вооружения и экологических проблемах.

"Будущее гиперзвуковой авиации до сих пор неопределенно... Однако потенциал этой технологии огромен, и она, по-видимому, играет важную роль в завтрашнем мире. Однако важно подходить к этой новой эре с осторожностью и ответственностью", - отмечает издание.

Напомним, в Китае заметили новейший подводный дрон . Китайский морской беспилотник может быть вооружен торпедами, минами или ракетами, что отличает его от западных аналогов.