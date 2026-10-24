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- Наука и IT
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Из-под земли начали появляться человеческие черепа: что случайно раскопали возле школы
Во Франции во время строительных работ прямо перед школой из-под земли были обнаружены человеческие черепа. Неожиданная находка привела археологов к средневековому кладбищу, история которого до сих пор остается загадкой.
Во время строительных работ возле школы во французском Реймсе рабочие наткнулись на человеческие останки. Археологи выяснили, что под землей находится древнее кладбище — на данный момент обнаружено 14 средневековых захоронений.
Об этом сообщило издание L’union.
Необычную находку обнаружили на улице Лувуа, где ведутся работы по расширению сети централизованного теплоснабжения. После обнаружения первых костей к исследованию участка присоединилась археологическая служба Большого Реймса.
По словам руководителя отдела Soccram Бруно Кармоны, во время земляных работ неожиданно были обнаружены человеческие черепа. За 20 лет работы он впервые столкнулся с подобной находкой на строительной площадке.
Археологи отмечают, что эта часть Реймса давно считается перспективной для исследований, однако найти именно средневековое католическое кладбище здесь не ожидали. После первых находок специалисты перешли к более осторожным раскопкам с использованием ручных инструментов.
Исследование архивов показало, что неподалеку когда-то стояла часовня Святой Анны, существовавшая в период между XII и XVII веками. Специалисты предполагают, что обнаруженное кладбище могло быть связано именно с этим религиозным сооружением.
На средневековое происхождение захоронений указывает также положение тел: умерших клали с руками вдоль тела или скрещенными. Кроме того, рядом с ними не было обнаружено погребального инвентаря, что также было характерно для того времени.
По оценке археологов, кости сохранились довольно хорошо. Теперь исследователям предстоит более точно датировать останки, определить пол погребенных людей и проверить их на наличие признаков заболеваний. Это может быть особенно важно, поскольку недалеко от бывшей часовни Святой Анны в свое время действовал лепрозорий, где лечили людей, страдающих проказой.
Работы на участке замедлились из-за археологических исследований. В то же время пока неизвестно, повлияет ли эта находка на общие сроки реализации проекта.
Напомним, ранее на Аляске обнаружили следы вероятного жилища ледникового периода, которые могут помочь понять, как жили первые обитатели Северной Америки.