Из-за изменения климата на Земле могут появиться новые времена года - как их будут называть

Лето / © Pixabay

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За последние годы человечество все чаще сталкивается с аномальными погодными явлениями. Географы из Йоркского университета и Лондонской школы экономики предложили смелую идею: климат меняется настолько быстро, что традиционное понимание времен года уже не соответствует современной реальности.

Исследование, обосновывающее эти идеи, было опубликовано в журнале Progress in Environmental Geography.

Они не утверждают, что Земля изменит наклон своей оси или прекратятся естественные сезонные колебания, но подчеркивают, что антропогенные изменения климата существенно влияют на годовые циклы. Это меняет культурное восприятие сезонов и делает наш повседневный опыт отличным от традиционных представлений о весне, лете, осени и зиме.

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Исследователи предлагают «концептуальный сдвиг» в понимании сезонности, выделяя четыре новых типа «времен года»:

Эмерджентные сезоны — новые сезонные закономерности, которые ранее не существовали в определенном регионе;

Вымершие времена года — традиционные сезоны, которые фактически исчезли или стали неузнаваемыми;

Аритмичные сезоны — нарушение привычного времени и продолжительности сезонных циклов;

Синкопированные времена года — нерегулярные колебания интенсивности или характера сезонов.

Эти идеи уже подтверждаются в повседневной жизни. Лета становятся длиннее и жарче, зимы — короче и теплее, весны — раньше. Например, «сезоны ураганов» в Атлантике и Тихом океане длятся дольше, а «сезоны лесных пожаров» в Калифорнии охватывают почти весь год.

Яркий пример — «сезоны дымки» в Юго-Восточной Азии. Ежегодно в Индонезии, Малайзии и Сингапуре повторяется сильное загрязнение воздуха из-за горения тропических торфяников, что стало регулярной сезонной угрозой.

Эта ситуация стимулирует улучшение прогнозов качества воздуха, внедрение фильтров в домах и просветительские кампании в сфере здравоохранения.

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Как отмечают авторы исследования, концепция новых времен года не означает отмену весны или лета, а призывает переосмыслить сезонность в социальном контексте, чтобы лучше адаптироваться к изменениям.

«Поскольку изменение климата продолжает вмешиваться в естественные ритмы Земли, более гибкий взгляд на времена года поможет нам приспособиться к миру, который уже не функционирует по старым правилам», — говорят ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые фиксируют, что привычные времена года меняются из-за климатических сдвигов, вызванных деятельностью человека. В разных регионах мира возникают новые сезонные явления — например, «сезон смога» в Юго-Восточной Азии или «сезон мусора» на Бали. В то же время исчезают традиционные природные ритмы, такие как снежные зимы или гнездовые сезоны птиц.