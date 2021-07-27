Из-за пандемии в Европе стало вдвое больше одиноких людей: больше всего пострадала молодежь до 25 лет

Из-за пандемии в Европе стало вдвое больше одиноких людей: больше всего пострадала молодежь до 25 лет

Уровень одиночества во всех европейских регионах сейчас составляет уже 22% -26%, когда еще до пандемических времени в Северной Европе только 6% чувствовали себя одинокими.

Каждый четвертый гражданин ЕС чувствовал себя одиноким в начале пандемии коронавируса в апреле-июле 2020 года. Это более чем вдвое превышает уровень одиночества в ЕС за 2016 год. И именно молодые люди больше всего пострадали от мер социальной дистанцирование и карантина.

Об этом говорится в новом отчете Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованном 26 июля. Исследователи проследили, как одиночество развивалось во время пандемии сравнению с предыдущими годами для европейцев любого возраста.

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Доля 18-25-летних людей, которые сообщили, что чувствуют себя одинокими, в апреле-июле 2020 года была в четыре раза выше, чем в 2016 году. Среди других возрастных групп одиночество все еще росла, но не в такой степени.

18-25-летние обычно отделяются от семьи и нуждаются в поддержке сверстников. Очевидно, что пандемия повлияла на этот процесс, отмечают исследователи. Однако вероятно, молодежь чувствует себя одинокой только временно, и после снятия ограничений ситуация улучшится.

Одиночество поражает все регионы Европы, а уровень одиночества, как сообщается, составляет 22% -26% во всех регионах. Это в отличие от допандемических времен, когда одиночество была самой низкой в ​​Северной Европе (6% сообщали что чувствовали себя одинокими в 2016 году). В Западной, Южной и Восточной Европе 11% -13% говорили, что были одинокими.

"Пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция. Эти чувства уже существовали, но осведомленность общественности о них была меньше. С помощью этого нового отчета мы можем начать лучше понимать и решать эти проблемы", — заявила вице-президент по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйко.

Отчет также включает детальный анализ инициатив по борьбе с одиночеством в 10 государствах-членах ЕС. Сюда входят такие инициативы, как специальные телефонные номера, проекты построения общества и работы для помощи одиноким людям.

Напомним, ученые заявили, что миллионы людей страдают от постковидного синдрома или "длительного COVID-19". Только в Англии около двух миллионов человек могут страдать от бессонницы и потери памяти.

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