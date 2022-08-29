Из-за жары большая часть Земли может стать непригодной для жизни - ученые

Если мир не сможет действовать слаженно и не сделает важных шагов по сдерживанию роста температур, это может привести ко многим смертям.

В последние десятилетия ученые постоянно предупреждают о необходимости снижения парниковых газов и торможения глобального потепления — иначе Земля станет непригодной для жизни человека гораздо раньше, чем мы рассчитываем.

Об этом пишет Science Alert.

Последние прогнозы ученых очень неутешительны для человечества – планета нагревается и уже к концу века в большинстве регионов температура станет опасно высокой.

По данным синоптиков, опасно жарко большую часть дней в году будет в Индии, Австралии и странах Африки к югу от Сахары. Но не стоит думать, что резкие климатические изменения будут касаться только этих регионов, мы их ощутим. К примеру, в Чикаго, по прогнозам ученых, к концу века произойдет 16-кратное увеличение опасной жары.

По мнению климатологов, шансы на то, что человечеству удастся умерить глобальное потепление на уровне до 1,5°C, составляет лишь 0,1%.

Ученые считают, что необходимые шаги нужно делать уже сейчас. Недавние оценки показывают, что каждая третья смерть от жары в мире вызвана глобальным потеплением и с каждым годом статистика будет расти только неумолимо.

В ходе исследований климатологи установили, что уже через 30 лет в тропических регионах опасный индекс жары будет превышен в половине дней года, а через 70 лет — в большинстве дней.

Ранее стало известно, что жара в Европе этим летом лишь усиливает распространение засух, возникших вследствие уменьшения количества дождей зимой и весной.

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