Избавиться от аллергии на кошек помогут куры: неожиданные результаты исследования

Куры могут сделать кошек менее аллергенными для людей

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Большинство людей, страдающих аллергией на кошек , реагируют не на шерсть животного, а на белок Fel d 1, содержащийся в кошачьей слюне. Теперь ученые, возможно, нашли способ обезвредить этот аллерген непосредственно в организме кота с помощью неожиданного союзника кур. Оказалось, что когда куры контактируют с котами, они производят антитела против Fel d 1 и передают их в свои яйца.

Об этом пишет издание Popular Science.

Механизм действия и результаты исследования

Как показало исследование, частично профинансированное компанией Purina, если кормить кота этими богатыми антителами яйцами, уровень аллергена у животного снижается.

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Важно отметить, что это пока не является постоянным решением, и кормить кота сырыми яйцами не стоит, особенно учитывая угрозу птичьего гриппа.

Новый подход к проблеме аллергии

Однако сама идея о том, что еда может сделать кошек более безопасными для любящих животных аллергиков, является значительным отклонением от привычного фокуса на лечении самих людей.

«Но идея, что еда может сделать кошек более безопасными для любящих животных аллергиков, является большим сдвигом от привычного фокуса на лечении самих людей», — отмечают исследователи.

Если это исследование окажется успешным в долгосрочной перспективе, оно может значительно облегчить жизнь любителям кошек, страдающих аллергией, сделав их сосуществование с любимцами более комфортным и менее обременительным.

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Напомним, мечта о пушистом друге не должна умереть из-за аллергии. Некоторые породы кошек имеют значительно более низкий уровень аллергенов и могут стать идеальными компаньонами даже для чувствительных людей.