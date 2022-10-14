Изменение климата и вырубка лесов снова заставляет обезьян эволюционировать

Повышение температуры и уменьшение площади лесов заставляет приматов, обитающих на деревьях, проводить больше времени на земле в поисках тени и воды.

Из-за изменения климата и вырубки лесов новая волна приматов спускается с деревьев, повторяя тот самый эволюционный скачок, который привел наших далеких предков на путь к человечеству.

Об этом рассказал исследователь из университета Оксфорд Брукс в Великобритании Джузеппе Донати изданию New Scientist.

Ученый работал в группе, которая провела более 150 тысяч часов наблюдений за 47 видами приматов, обитающих в почти 70 районах Мадагаскара и Америки. Проведенные исследования показывают, что изменение среды обитания является глобальной тенденцией.

“В большинстве тропических стран, где обитают эти виды, люди эксплуатируют леса. Это создает пробелы и раскрывает лесной покров. Таким образом происходит повышение температуры”, — отметил ученый.

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Донати добавил, что вырубка лесов "работает в тандеме с изменением климата", заставляя животных искать новые места обитания. В качестве примера он привел изменения места обитания мадагаскарских бамбуковых лемуров, которые, как правило, большую часть своей жизни проводят на деревьях.

"На юге Мадагаскара, на очень фрагментированной территории, эти бамбуковые лемуры выбираются из леса и пасут траву, похожие на маленьких коров", — отметил исследователь.

Доподлинно неизвестно, что заставило наших самых далеких предков покинуть деревья и начать кочевать по африканской саванне. Считается, что изменение среды обитания было вызвано изменением климата.

Нынешние изменения происходят гораздо быстрее, чем естественные колебания климата Земли, которые были в прошлом. Не исключено, что человекообразные обезьяны, как и предки людей, тоже будут вынуждены адаптироваться и эволюционировать.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию получил Сванте Паабо за открытие геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

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