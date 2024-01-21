Изменение климата может освободить древние вирусы: о чем предупреждают ученые

Древние патогены, которые были заблокированы в течение сотен тысяч лет, начинают исходить из вечной мерзлоты по мере изменения климата — и примерно 1% из них может представлять значительный риск.

Об этом пишет издание The Guardian.

Это может угрожать человечеству новой пандемией, считают ученые. Они предполагают, что новая глобальная чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована именно болезнью из далекого прошлого.

"Актуальный анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. Зато мало внимания было уделено вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг. Это, по моему мнению, недоработка, ведь там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни", – говорит французский генетик Жан-Мишель Клавери.

Вечная мерзлота – это смесь грунта, гравия и песка, скрепленных льдом. Он встречается на или под поверхностью Земли в регионах Арктики, включая части Аляски, Гренландии, России, Китая, Северной и Восточной Европы. Когда образуется вечная мерзлота, такие микробы, как бактерии и вирусы могут оказаться в ней и могут выживать в состоянии приостановленной активности в течение тысяч или даже миллионов лет. Более теплые периоды могут запустить метаболические процессы, которые позволят этим спящим микробам реактивироваться и размножаться.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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