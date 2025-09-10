Изменение климата с помощью технологий: почему человечество не сможет улучшить погоду

Изменение климата

Реклама

На фоне климатических изменений и температурных рекордов идея контролировать погоду с помощью технологий становится все более обсуждаемой. Концепции, которые раньше казались научной фантастикой, сегодня рассматривают правительства и корпорации. Однако действительно ли геоинженерия может стать решением проблемы или только создаст новые, непредсказуемые угрозы?

Об этом пишет Frontiers.

Что такое геоинженерия и как она работает?

Геоинженерия — это масштабное технологическое вмешательство в природные системы Земли с целью воздействия на климат. Этот подход делится на две основные группы:

Реклама

Управление солнечным излучением (SRM): Цель — отражать солнечный свет обратно в космос. Это можно сделать, например, распыляя в стратосфере мелкие частицы (диоксид серы, мел), что имитирует охлаждающий эффект от извержений вулканов. Удаление углекислого газа (CDR): Эти технологии направлены на извлечение углерода из атмосферы. Сюда относится прямое улавливание CO2 из воздуха или «удобрение» океана для стимуляции роста поглощающего углерод фитопланктона.

Ключевые риски и беспокойство ученых

Хотя некоторые ученые поддерживают исследование геоинженерии как возможного решения, большинство экспертов предостерегают от поспешных действий. Их главные опасения:

Непредсказуемые последствия. Даже самые сильные компьютеры не могут спрогнозировать долгосрочное влияние таких вмешательств. Есть риск запустить неконтролируемый цикл, что может привести к значительному похолоданию или потере урожаев.

Борьба с симптомами, а не причиной. Геоинженерия не решает главную проблему — выбросы парниковых газов. Она лишь «маскирует» потепление, создавая ложное чувство безопасности и отвлекая от единственного действенного способа остановить кризис — сокращение выбросов от ископаемого топлива. Это может побуждать к дальнейшему загрязнению.

Геополитические конфликты. Моделирование показывает, что такие проекты могут изменять региональные погодные условия, вызывая засухи или наводнения. Это создаст напряжение между странами, поскольку одни регионы будут выигрывать, а другие будут страдать.

«Шок прекращения». Если проект по геоинженерии по какой-либо причине остановится, планета может столкнуться с катастрофическим скачком температуры, заставляя будущие поколения поддерживать его веками.

Этические вопросы. Комитет ООН по правам человека предупреждает, что геоинженерия может нанести ущерб миллиардам людей, особенно тем, кто меньше виноват в климатическом кризисе — коренным народам, фермерам и рыбакам.

Вывод: сосредоточиться на проверенных решениях

Вместо того чтобы полагаться на рискованные «технологические исправления», научное сообщество призывает правительства сосредоточиться на уже известных и эффективных решениях: быстром сокращении использования ископаемого топлива и переходе на возобновляемые источники энергии.

Напомним, по данным синоптиков, погода 11 и 12 сентября будет дождливая. Так, в западных областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности, порывы ветра и значительные осадки. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Недавно из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратился в «Венецию».

Реклама

Ранее сообщалось, что в конце лета Испанию и Португалию охватили масштабные лесные пожары, которые ученые напрямую связывают с глобальным потеплением. По их выводам, экстремальные погодные условия, которые раньше могли возникать раз в 500 лет, теперь повторяются каждые 15 лет.