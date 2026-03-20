Изменение климата усиливает вспышки болезней в мире: что выяснили ученые

Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, могут значительно усиливать вспышки инфекционных болезней. Это подтверждают результаты нового исследования, посвященного распространению лихорадки денге в мире.

Об этом сообщило издание earth.com.

Ученые обратили внимание на случаи появления этой болезни в нетипичных регионах, в частности в США. По их выводам, денге больше не является исключительно «тропической болезнью» — более теплый климат и частые ливни создают благоприятные условия для комаров-переносчиков.

Чтобы проверить эту связь, исследователи проанализировали последствия циклона, который в 2023 году ударил по северо-западу Перу — региона, который обычно является засушливым. После сильных дождей и наводнений там зафиксировали резкую вспышку денге, которая примерно в десять раз превысила привычные показатели.

По оценкам ученых, около 60% случаев заболевания в наиболее пострадавших районах были непосредственно связаны с экстремальными осадками и высокими температурами. Это означает около 22 тысяч дополнительных случаев, которых, вероятно, удалось бы избежать при отсутствии таких погодных условий.

Причина такого эффекта — в сочетании воды и тепла. После сильных дождей образуются многочисленные очаги стоячей воды, где размножаются комары. В то же время повышенная температура ускоряет их жизненный цикл и активность, что способствует более быстрому распространению вируса.

В то же время исследователи отметили: в более холодных районах, которые также пострадали от циклона, подобного всплеска заболеваемости не было. Это свидетельствует, что сами осадки недостаточны — ключевую роль играет именно тепло.

Отдельно климатологи проанализировали, как изменилась вероятность подобных погодных условий. По их данным, экстремальные осадки на северо-западе Перу сейчас случаются примерно на 31% чаще, чем в доиндустриальный период. Если же учесть и повышение температуры, риск таких условий, которые вызвали вспышку денге, вырос почти втрое.

Авторы исследования отмечают: это свидетельствует об уже имеющемся влиянии климатических изменений на здоровье людей. В то же время они указывают на возможные способы уменьшения рисков — в частности, борьбу с комарами в зонах риска еще до начала вспышек, вакцинацию и инвестиции в инфраструктуру, которая уменьшает последствия штормов.

«Поскольку экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата, нам нужно мыслить стратегически и действовать решительно, чтобы предотвратить эпидемии, переносимые комарами», — отметила ведущий автор исследования Мэллори Харрис.

