Изменения климата буквально уменьшают человеческий мозг – новое исследование

Полученные данные могут дополнить понимание того, как люди развиваются и адаптируются в ответ на стресс окружающей среды.

Исследования ученых показали, что изменение климата и уменьшение размера человеческого мозга могут быть связаны.

Об этом пишет Science Alert.

Джефф Морган Стибелл из Музея естественной истории в Калифорнии изучил, как изменялся размер мозга 298 представителей рода Homo за последние 50 тысяч лет — в связи с температурой, влажностью и количеством осадков. Когда климат стал теплее, средний размер мозга значительно снизился.

"Похоже, что изменение размера мозга происходит через тысячи лет после изменения климата, и это особенно заметно после последнего ледникового максимума", — отметил он.

Это открытие означает, что продолжающееся глобальное потепление может существенно повлиять на физиологию людей.

Ранее стало известно, что в 2023-2024 годах средняя температура воздуха в мире может установить новый рекорд из-за изменения климата и вероятного возвращения погодного явления "Эль-Ниньо".

Во время действия феномена "Эль-Ниньо" дующие на запад вдоль экватора ветры замедляются, а теплая вода движется к востоку и вызывает высокую температуру на поверхности океана. "Эль-Ниньо" обычно ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне.

Сейчас самым жарким годом считают 2016 год, который совпал с сильным "Эль-Ниньо". Впрочем, изменения климата приводили к волнам жары даже тогда, когда этого явления не было.

"Если "Эль-Ниньо" все-таки разовьется, есть большие шансы, что 2023 год будет жарче 2016-го, ведь мир нагревается и дальше, а люди продолжают сжигать ископаемое топливо", — рассказали в Институте Грантема Имперского колледжа Лондона.

Проблему климатического кризиса на Земле решит Луна: что предлагают ученые

Американские ученые предложили очень необычное решение по борьбе с глобальным потеплением. Они считают, что можно использовать лунную пыль для того, чтобы создать защитный "экран" вокруг Земли, который снизил бы уровень солнечного излучения. Но другие ученые скептически отнеслись к этой идее и считают, что нужно просто снизить использование ископаемого топлива, пишет The Guardian.

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