Изменения климата могут убить инопланетян: сенсационное исследование ученых

Исследователи считают, что развитые цивилизации сталкиваются с теми же проблемами, а потому инопланетяне могут быть обречены, как и люди.

Об этом пишет Science Alert.

Данные Национального агентства океанических и атмосферных исследований (NOAA) указывают, что наша планета нагревается со скоростью 0,06°C за десятилетие с 1850 года. В целом за более чем 170 лет Земля стала теплее около 1,11°C.

По словам ученых, повышение планетарной температуры может являться неизбежным следствием экспоненциального роста потребления энергии. И выводы исследователей могут иметь серьезные последствия для астробиологии и поиска внеземного разума (SETI).

Исследования провели Амедео Бальби, доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Тор Вергата, и Манасви Лингам, доцент кафедры аэрокосмических, физических и космических наук и кафедры химии и химической инженерии Флоридского технологического института (Florida Tech).

Идея о том, что цивилизации могут перегреть свою планету, уходит корнями в работы ученого Михаила Будыко. В 1969 году он опубликовал новаторское исследование под названием "Влияние колебаний солнечной радиации на климат Земли", в котором он утверждал, что вся потребляемая человечеством энергия трансформируется в тепло. И основная часть этой энергии является дополнительным источником тепла.

Это простое следствие того, что все производство и потребление энергии неизменно производят отходящее тепло. Хотя это отходящее тепло вносит только незначительный вклад в глобальное потепление по сравнению с выбросами углерода, долгосрочные прогнозы показывают, что это может измениться.

"Если производство откидного тепла будет сохранять свой рост на протяжении веков, мы показываем, что это может в конечном счете привести к полной потере жизнедеятельности и гибели всей жизни на Земле", — заявил Лингам.

Примером отработанного тепла, возникающего в результате экспоненциального роста развитой цивилизации, является появление Сферы Дайсон. В своей начальной статье "Поиск искусственных звездных источников инфракрасного излучения" Фримен Дайсон утверждал, что потребность в более пригодном для жизни пространстве и энергии может в конце концов побуждать цивилизацию к созданию "искусственной биосферы, полностью окружающей ее родительскую звезду".

"Нагрев, который мы исследуем в нашей статье, возникает вследствие преобразования любой формы энергии и является неизбежным следствием законов термодинамики. Для современной Земли этот нагрев является только незначительной частью потепления, вызванного антропогенным парниковым эффектом. Однако, если глобальное потребление энергии будет продолжать расти нынешними темпами, этот эффект может стать значительным в течение нескольких веков, потенциально влияя на пригодность Земли для жизни", – добавил Бальби.

Чтобы определить, сколько времени нужно развитым цивилизациям, чтобы достичь точки, в которой они сделают свою родную планету непригодной для жизни, Балби и Лингам создали теоретические модели, основанные на Втором законе термодинамики.

После этого они применили модель к пригодности планет для жизни, рассмотрев околосолнечную зону – то есть орбиту, на которой планета будет получать достаточно солнечного излучения для поддержания жидкой воды на своей поверхности.

"Мы адаптировали расчет населенной зоны, стандартный инструмент в экзопланетных исследованиях. По сути, мы включили дополнительный источник тепла, вытекающий из технологической активности, наряду со звездным излучением", — отметил Балби.

Еще одним ключевым фактором, учитываемым учеными, были экспоненциальные темпы роста цивилизаций и их энергопотребления. Используя человечество как шаблон, мы видим, что мировые темпы потребления энергии выросли от 5653 терават-часов (ТВт·г) до 183 230 ТВт·г между 1800 и 2023 годами.

Напомним, республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающийся слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил, что правительство США скрывает существование инопланетян с конца 19 века.

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