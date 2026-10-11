Измерение времени выходит на новый уровень: ученые впервые создали ядерные часы

Физики создали первые в мире часы, работающие на атомных ядрах / © Associated Press

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Две независимые исследовательские группы в Вене (Австрия) и Пекине (Китай) создали работоспособные прототипы ядерных часов на основе тория-229. В отличие от уже привычных атомных часов эти приборы отслеживают не переходы электронов, а изменения энергетического состояния самого атомного ядра.

Об этом пишет Nature.

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Как работают ядерные часы

Самыми точными измерителями времени в течение десятилетий оставались атомные часы. Их принцип работы основан на переходах электронов между энергетическими уровнями атомов или ионов.

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Ядерные часы используют другой механизм: переходы, происходящие непосредственно в ядрах атомов.

В Nature отмечают, что для отдельных приложений требуются более точные устройства для измерения времени. Новые часы рассматривают как перспективное основание для следующего поколения временных стандартов.

Несмотря на прорыв, ядерным часам еще предстоит догнать и превзойти атомные. По оценкам исследователей, нынешний прототип может накопить погрешность около одной секунды за 30 миллионов лет. Это примерно в 10 раз хуже, чем у цезиевых атомных часов, которые сейчас определяют официальное понятие секунды.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию, предусматривающую развитие ядерной энергетики в космосе. Согласно документу Белого дома, Пентагон может продемонстрировать работу орбитального ядерного реактора уже к 2031 году.

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