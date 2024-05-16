Изобретательная эволюция: ученые раскрыли тайну динозавров Юрского периода

Некоторые динозавры могли стать теплокровными около 180 миллионов лет назад, чтобы приспособиться к изменению климата.

Новое исследование, проведенное группой испанских и британских ученых, пришло к выводу, что способность регулировать температуру тела, которую сегодня имеют все млекопитающие и птицы, развилась у некоторых динозавров в начале Юрского периода около 180 миллионов лет назад.

Об этом пишет Science Daily.

Сто лет назад ученые считали динозавров медлительными, холоднокровными животными, похожими на современных рептилий, жизнь которых во многом зависела от солнечного тепла. Результаты нового исследования указывают на то, что некоторые виды динозавров, вероятно, научились генерировать тепло в собственном теле, но когда эта адаптация произошла, точно неизвестно.

Ученые проанализировали распространение динозавров в разных климатических зонах Земли в течение мезозойской эры, которая называется эпохой динозавров и длилась от 230 до 66 миллионов лет назад. В исследовании они опирались на модели климата и географию того периода, данные об эволюции динозавров и информацию, полученную в результате изучения более тысячи окаменелостей.

Результаты исследования показали, что в раннем Юрском периоде две из трех основных групп динозавров – тероподы (тиранозавры, велоцирапторы и др.) и птицетазовые (стегозавры, трицератопсы и др.) – переселились в более холодный климат. Это позволяет предположить, что у них развилась способность к эндотермии, иначе называемой теплокровностью.

В пользу теплокровности этих видов динозавров говорит и наличие у них перьев или протоперьев, что помогало сохранять тепло тела.

При этом третья группа динозавров, называемая зауроподами (травоядные бронтозавры, диплодоки и их родственники), мигрировала в более жаркие районы планеты, пренебрегая обилием пищи в пользу более высокой температуры окружающей среды.

"Наш анализ показывает, что разные климатические предпочтения возникли среди основных групп динозавров примерно во время события Дженкинса 183 миллиона лет назад, когда интенсивная вулканическая активность привела к глобальному потеплению и вымиранию многих видов растений", — рассказал доктор Альфио Алессандро Кьяренца из Калифорнийского университета, который возглавлял исследование.

Он добавил, что именно в этот период появилось множество новых групп динозавров.

"Принятие эндотермии, возможно, вследствие экологического кризиса, позволило тероподам и птицетазовым процветать в более холодных условиях, поскольку они могли поддерживать активность в течение более длительных периодов времени, чтобы развиваться, быстрее расти и производить больше потомства", – пояснил ученый.

Исследователи предположили, что уникальная терморегуляция птиц, являющихся потомками тероподов, возможно возникла именно в раннем Юрском периоде.

"С другой стороны, живущие в более теплом климате зауроподы примерно в это же время превратились в гигантов — еще одна возможная адаптация, вызванная влиянием окружающей среды. Их меньшее соотношение площади поверхности тела к его объему означало, что большие существа могли лучше сохранять тепло и дольше оставаться активными", – рассказала соавтор исследования доктор Сара Варела из испанского университета Виго.

Событие Дженкинса, о котором упоминают в своем исследовании ученые, произошло после того, как лава и вулканические газы изверглись из длинных трещин на поверхности Земли, охватив обширные территории планеты.

Новое исследование объясняет тесную связь между климатом и эволюцией динозавров. Оно проливает свет на то, как птицы могли унаследовать уникальную биологическую структуру своих предков динозавров, и разные способы, которыми динозавры адаптировались к сложным и долгосрочным изменениям окружающей среды.

Напомним, на песчаном пляже в Великобритании молодая семья обнаружила окаменевшие следы динозавров. Вероятно, следы мог оставить игуанодон, бродивший по побережью современного Сассекса примерно 140 миллионов лет назад.

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