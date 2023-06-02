Изоляция из-за COVID-19 имела такое же влияние на память, как и тюремное заключение: исследование

Ученые Абердинского университета в Великобритании обнаружили, что карантин из-за COVID-19 похож на тюремное заключение по своему влиянию на память человека.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.

В эксперименте были проанализированы ответы на опрос 2022 года, в котором 277 участников попросили сопоставить события с годами, в которые они произошли в период с 2016 по 2022 год.

Людей спрашивали о том, когда произошли важные события новостей. В частности, участники должны были сказать, когда было громкое интервью принца Гарри и Меган Маркл с участием Опры, когда Дональда Трампа заблокировали в соцсетях или смерть Джорджа Флойда. Они также заполнили анкету о своем психическом здоровье.

В то время как далекие воспоминания содержали больше ошибок, исследователи обнаружили, что людям не хватает способностей вспоминать события 2021 года. Некоторые респонденты даже сопоставили события с событиями трех-четырехлетней давности.

По словам ученых, подобное происходит с заключенными, теряющими способность отслеживать течение времени.

"Социальная изоляция, вызванная COVID-19, оказала значительное влияние на деятельность и эмоции людей, и предыдущие исследования показали, что пандемия вызвала искажение в восприятии времени", — прокомментировал профессор Абердинского университета.

Напомним, ученые впервые вырастили сало "в пробирке". Возможность получения искусственного мяса обещает обеспечить человечество вкусным и полезным продуктом без ущерба окружающей среде и уничтожению животных.

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