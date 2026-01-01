Изоляция под землей: как странный эксперимент геолога стал научным прорывом

Крига / © pixabay.com

Реклама

В 1962 году французский геолог Мишель Сиффр спустился в ледниковую пещеру в Альпах, планируя несколько недель изучать новообразованный ледяной массив. Но его эксперимент затянулся на 63 дня и в конце концов привел к рождению новой научной дисциплины — хронобиологии человека.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Молодой выпускник Сорбонны решил провести исследование без часов, естественного света и любых подсказок времени. На глубине более 130 метров он жил в полной темноте, при температуре ниже нуля и почти стопроцентной влажности. Внешней связи не было, а записные книжки и внутренние ощущения стали единственными ориентирами.

Реклама

Вернувшись на поверхность, Сиффр с удивлением узнал, что его собственное восприятие времени отклонилось от реального более чем на три недели. Психологическое время сжималось, а внутренний ритм сна и бодрствования сбился с суточного цикла. Его «день» длился дольше, чем 24 часа, а в дальнейших экспериментах иногда растягивался до 48.

Результаты вызвали скепсис среди ученых, однако впоследствии стали фундаментом для новых исследований биологических ритмов человека. В экспериментах, проведенных после Сиффра, добровольцы также демонстрировали нестандартные циклы сна, многодневные периоды бодрствования и значительные колебания внутренних «часов».

Несмотря на критику за рисковый стиль работы и беспокойство о влиянии на подземные экосистемы, его открытия заинтересовали военных и космические агентства. Американские и французские программы обороны и NASA использовали данные Сиффра для моделирования режимов сна в условиях изоляции — от подводных лодок до космических миссий.

Хотя повторение таких экспериментов сегодня маловероятно из-за рисков для психики и здоровья, их влияние остается значительным. Исследования Сиффра помогли понять механизм циркадных ритмов, работу генов, связанных с циклом сна, и даже поведение некоторых типов раковых клеток.

Реклама

Сам Сиффр называл пещеры «местом открытий». Изолировавшись от мира на два месяца, он фактически открыл новое направление в биологии — то, что до сих пор определяет подход науки к изучению внутреннего времени человека.

Напомним, ученые зафиксировали тревожный сигнал в полярных водах: в выдохах арктических китов обнаружили генетический материал вируса, который ранее был связан с тяжелыми болезнями и массовой гибелью морских млекопитающих.