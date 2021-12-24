Израиль может увеличить инвестиции в IТ Украины после введения Дія City — посол

Введение в Украине специального правового режима Дія City будет стимулировать рост инвестиций Израиля в украинскую ІТ-отрасль.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что после принятия закона о Дія City в Украину могут прийти новые инвестиции. Мы говорим уже о более глубоком участии израильского капитала, израильских компаний в IT-рынке в Украине, потому что для этого есть предпосылки. А сейчас, вместе со вступлением в силу Дія City создается и законодательная база, и налоговая", – отметил посол.

Он также не исключает, что IТ-услуги могут добавить в обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем, подготовка которого начнется в 2022 году.

По словам Бродского, более половины аутсорсинга израильского технологического сектора сегодня приходится на Украину. Около 30-40 тысяч украинских программистов работают на израильские IТ-компании.

"Представьте себе, что каждый из этих программистов в среднем зарабатывает $3-4 тысячи в месяц минимум, а то и гораздо больше. Но если брать даже минимальные зарплаты, то выходит, что 30-40 тысяч умножить на $3 тысячи – это израильский вклад в экономику Украины, вклад израильских компаний", – рассказал Бродский.

Таким образом, по подсчетам посла, вклад израильских компаний в экономику Украины может достигать $90-120 млн ежемесячно.

Посол отметил, что в сотрудничестве Израиля и Украины IТ стоит на одном уровне с сельским хозяйством, орошением и медициной. Бродский напомнил об израильской компании Netafim, разрабатывающей проекты в сфере капельного орошения.

Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии. Верховная Рада 14 декабря приняла налоговый Закон о Дія City №1946-IX. До этого Парламент принял основной Закон №1667-ІХ. Дія City будет введено уже в начале 2022 года. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в Украине будут действовать одни из лучших в мире налоговых условий для IТ-бизнеса.