Израиль отправит второй космический аппарат на Луну: планируют установить рекорды

Первый космический корабль организации потерпел крушение на поверхности Луны два года назад.

Израильская организация SpaceIL получила от инвесторов 70 млн долларов для второй миссии на поверхность Луны.

Как сообщает SpaceIL, запуск планируется в 2024 году.

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Финансирование получили от группы предпринимателей филантропов. Общая стоимость миссии оценивается в 100 млн долларов.

Первый космический корабль организации "Beresheet" потерпел крушение на поверхности Луны два года назад. По заявлению компании, миссия "Beresheet 2" планирует побить несколько рекордов в мировой истории космоса, в том числе осуществить двойную посадку на Луну в рамках одной миссии двумя маленькими кораблями, которые когда-либо были запущены в космос. Каждый корабль весит всего 120 килограммов.

В рамках миссии в космос будет отправлен базовый корабль, от которого отделяются два посадочных модуля. Один модуль будет направлен на посадку на обратную сторону Луны, а второй аппарат приземлится в еще не определенном месте естественного спутника.

Напомним, ученые обнаружили группу из четырех планет, похожих по размеру на Землю, свободно дрейфуют в пространстве, не оборачиваясь вокруг звезды. Их назвали "планеты-изгои".

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