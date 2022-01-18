Израильские ученые заявили, что четвертой COVID-прививки недостаточно для защиты от "Омикрона"

Израильские ученые заявили, что четвертой COVID-прививки недостаточно для защиты от "Омикрона"

После четвертой COVID-прививки уровень антител увеличился, однако недостаточно, чтобы предотвратить заражение "Омикроном".

Четвертая доза вакцины Pfizer или Moderna не обеспечивает уровня антител, достаточного для защиты от заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Медицинского центра Шиба, пишет в понедельник, 17 января, The Jerusalem Post.

Отмечается, что в прошлом месяце эксперты ввели четвертую прививку 274 медработникам, 154 из которых получили вакцину от Pfizer-BioNtech, а еще 120 – от Moderna. Все они были ревакцинированы, по меньшей мере, за четыре месяца до участия в испытании.

"Через две недели после введения четвертой вакцины мы видим хороший рост антител, выше, чем после третьей дозы, но недостаточно высокий против "Омикрона", — пояснила ведущая исследовательница Гили Регев-Йочай.

По ее словам, через неделю после укола уровень антител, как и после третьей прививки, увеличился в пять раз. Это оказалось хорошим результатом, но ниже, чем надеялись ученые.

"Это не то, чего вы ожидаете от бустера", — подчеркнула она, добавив, что хотя спустя неделю уровень антител продолжил увеличиваться, этого "оказалось недостаточно против заражения "Омикроном".

"Люди заражаются, возможно, в несколько меньших количествах по сравнению с людьми в контрольной группе, но не в значительно меньшей степени, — указала исследовательница. — Мы обнаружили, что уровень антител, необходимых для защиты от "Омикрона", вероятно, слишком высок для этой вакцины, даже если это хорошая вакцина".

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Гили Регев-Йочай отказалась уточнить количество инфицирований или показатели антител, заявив, что это будет сделано на более позднем этапе после дополнительных исследований. Она также выразила поддержку решению Израиля предоставить четвертую вакцину лицам старше 60 лет и группе риска.

"Я думаю, что решение о разрешении четвертой вакцины для уязвимых групп населения, вероятно, правильное, — высказалась экспертка. — Она может предложить некоторые преимущества, хотя, вероятно, недостаточные, чтобы поддержать идею предложить ее всему населению".

Исследовательница добавила, что делать выводы о способности четвертого бустера предотвращать серьезные симптомы коронавирусной инфекции пока рано.

За две недели четвертую COVID-прививку в Израиле сделали более 550 тысяч человек от 60 лет.

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