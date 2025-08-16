Извержение Кракатау изменило цвет неба, да и разорвало барабанные перепонки людей

Вулкан / © twitter.com

Реклама

Под конец 1883 года на Земле произошло событие, которое на несколько недель перевернуло восприятие мира: небо приобрело ярко-красный оттенок, закаты и восходы солнца засветились зелеными и фиолетовыми вспышками, а Луна странно окрасилась в голубизну.

Об этом пишет издание IFLScience.

Огромный взрыв вулкана Кракатау в Индонезии вызвал такие эффекты, что их заметили даже в Европе и Америке, а звук взрыва разорвал барабанные перепонки моряков в 60 километрах от эпицентра.

Реклама

Вулкан Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Его активность началась еще в мае 1883 года, а 27 августа произошло грандиозное извержение, которое по силе можно сравнить со взрывом 200-мегатонной бомбы — примерно вчетверо сильнее «Царь-бомбы» СССР. Взрыв разрушил остров, вызвал ударные волны, прокатившиеся по всему миру, и затемнил небо за тысячи километров. По оценкам исследователей, громкость взрыва достигала более 310 децибел — этого было достаточно, чтобы разорвать барабанные перепонки моряков на кораблях поблизости.

Последствия были катастрофическими: около 36 000 человек погибли, 165 сел были полностью уничтожены, а основной причиной смертей стало мощное цунами. Кроме того, тысячи людей погибли из-за потоков горячего газа и вулканического вещества, которые достигли острова Суматра. Выбросы пепла и газов повлияли на климат: средняя глобальная температура упала на 0,6°C в течение нескольких месяцев, а воздушные аэрозоли заблокировали солнечный свет.

Эти атмосферные изменения повлияли и на свет. В обычные вечера солнце окрашивает небо в красные и оранжевые тона из-за рассеивания коротких синих волн. Во время извержения атмосфера была наполнена аэрозолями, что усиливало эти эффекты: красный становился ярче, появлялись зеленые и фиолетовые оттенки, а Луна выглядела голубой в течение нескольких недель.

Эффекты были видны по всему миру. Газета The New York Times в ноябре 1883 года описала: «Около пяти часов вечера западный горизонт внезапно загорелся ярким красным светом, который окрасил небо и облака. Люди на улицах были потрясены необычным зрелищем… Облака постепенно стали кроваво-красными, а на море появился красный отблеск».

Реклама

Некоторые считают, что именно эти невероятные небесные явления вдохновили Эдварда Мунка на его знаменитый «Крик», созданный через десять лет в Норвегии. Он вспоминал: «Я шел с двумя друзьями, когда солнце село — внезапно небо стало кроваво-красным… Я стоял в стороне, дрожа от волнения. Казалось, что сама природа кричит».

В 1880-х годах художники-импрессионисты и постимпрессионисты активно экспериментировали с цветами и светом. Монет, Мане, Ван Гог, Ренуар часто использовали насыщенные атмосферные тона в своих полотнах. Возможно, небесные явления 1883 года оставили свой отпечаток в сознании художников, вдохновив на создание полотен с чрезвычайно яркими оттенками красного, фиолетового и зеленого.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые приблизились к открытию Земли 2.0 — найден новый каменистый мир в обитаемой зоне