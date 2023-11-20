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Извержение на Солнце исказило магнитное поле нашей звезды - ученые

Извержение на Солнце исказило магнитное поле нашей звезды - ученые

Специалисты зафиксировали извержение на Солнце / Фото: NASA

Произошел мощный выброс плазмы.

Космические аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA сделали снимки мощного извержения на Солнце. Это извержение было столь сильным, что исказило магнитное поле Солнца.

Об этом пишет Space.

По данным ученых, освободившаяся после коронального выброса массы энергия привела к появлению колебаний температуры вдоль линий магнитного поля Солнца.

Этот корональный выброс массы произошел в районе северного полюса нашей звезды и за этим событием наблюдали сразу несколько космических аппаратов, с помощью своих камер сделавших уникальные снимки и видео.

Снимки показали не только мощный выброс плазмы, но огромный выброс энергии с поверхности Солнца.

Напомним, исследование ученых ранее показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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