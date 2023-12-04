Известный археолог раскрыл истинную причину проклятия Тутанхамона

16 февраля 1923 года британский исследователь Говард Картер раскрыл усыпальницу Тутанхамона и нашел золотую маску фараона, которая вместе с Венерой Милосской и Моной Лизой стала одним из главных символов мировой культуры. Через несколько лет 13 человек, так или иначе связанных с экспедицией, ушли из жизни при разных обстоятельствах. Это послужило поводом для мистических слухов.

Об этом пишет New York Post.

Известный египетский археолог Захи Хавасс заявил, что на самом деле ни одного так называемого проклятия фараонов или проклятия Тутанхамона не существует.

По словам ученого, когда в гробнице находится мумия, то в ней содержатся микробы, которые, естественно, никто не может увидеть. В прошлом археологи сразу заходили в гробницы древних египтян и сразу же подвергались заражению этими микробами. В результате они могли даже умереть.

По словам Хавасса, чтобы избежать этого, сейчас он и его коллеги, после открытия новой древнеегипетской гробницы, покидают место раскопок примерно на полчаса, чтобы помещение могло очиститься от микробов, хранящихся в мумии.

"Недавно мы обнаружили новую гробницу под землей. Я попросил рабочих отодвинуть крышку саркофага, где находилась мумия, чтобы туда зашел свежий воздух. Через полчаса я заглянул в саркофаг и начал исследование. И ничего не произошло. Вот и все проклятие фараонов", — Археолог.

По словам Хавасса, в гробнице Тутанхамона также было много древних микробов, которые, вероятно, могли стать причиной смерти некоторых людей. А сама легенда о проклятии Тутанхамона появилась благодаря СМИ, связавшим смерть лорда Карнаврона с открытием знаменитой гробницы.

Что известно о Тутанхамоне

Тутанхамон, царствовавший в 1332-1323 годах до нашей эры, примерно за двести лет до Троянской войны и почти за 600 лет до основания Рима, сошел на престол в 10 лет и умер в 19 лет.

Все это время вместо него правили другие, и сегодня его имя известно исключительно благодаря усыпальнице.

Причина смерти фараона неизвестна. В некоторых источниках была версия о падении с колесницы во время охоты, но исследование мумии не нашло достаточно очевидных следов серьезной травмы или тяжелой болезни.

Большинство историков склоняются к мнению, что он был хилым и нежизнеспособным из-за частых инцестов в его роду. Утверждать это со стопроцентной уверенностью невозможно, но некоторые древние источники указывают, что Тутанхамона родила не жена, а сестра отца, и он, следовательно, был плодом кровосмешения.

Юный царь не оставил после себя детей. Династия на нем оборвалась. Следующим фараоном стал первый министр Ай, которого сменил военачальник Хоремхеб.

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