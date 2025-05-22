Изъятая из Библии запрещенная книга разоблачает шокирующий раскол в учении Иисуса

Иисус / © pixabay.com

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Древний текст, написанный более 1600 лет назад и изъятый из Библии, показывает Иисуса в совершенно ином свете. Речь идет о Евангелии от Фомы, в котором содержатся 114 высказываний, приписанных Иисусу. Там он предстает не как основатель религии, а как наставник, обучающий духовному прозрению.

Об этом пишет Mail Online.

Многочисленные цитаты из Евангелия от Фомы поддерживают мысль, что для связи с божественным человеку не нужна церковь — достаточно внутреннего понимания и самопознания.

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Несмотря на то, что текст был найден в Египте еще в 1945 году, в последние годы он приобрел новую популярность в социальных сетях. Контент-криейтор Ник Ди Фабио обратил внимание на то, что некоторые исследователи считают это Евангелие древнейшим письменным сборником высказываний Иисуса.

Ключевой мотив текста, по словам Ди Фабио: «Царство — внутри вас» — оно не в обрядах и не в храмах.

Этот подход противоречил основам, на которых строилась ранняя Церковь — системе священства, храмов и церковной иерархии.

В предисловии к Евангелию читаем: «Вот таинственные высказывания, которые сказал живой Иисус, и которые записал Дидим Иуда Фома». Это свидетельствует, что автором текста мог быть апостол Фома — ученик, который прославился тем, что сомневался в воскресении Иисуса.

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Почему Евангелие от Фомы изъяли из Библии?

Причиной исключения этого Евангелия из канонической Библии была его концепция спасения через личное знание, а не через слепую веру, что шло вразрез с учением официальной Церкви.

Также важную роль сыграли споры относительно авторства и даты создания текста.

Ди Фабио приводит некоторые из высказываний, которые, по его словам, «шокировали теологов на протяжении веков», в частности:

«Расщепи дерево — и я там».

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«Кто найдет толкование этих высказываний, тот не вкусит смерти».

Он отмечает, что такие фразы указывают на вездесущность Иисуса и на то, что основная цель — не подчинение, а духовное пробуждение.

Евангелие было обнаружено вблизи Наг-Хаммади в глиняном кувшине, что, по мнению Ди Фабио, могло быть попыткой скрыть учение, чтобы «не вернуть духовную силу обратно к отдельным людям».

О чем говорится в Евангелии от Фомы?

В отличие от канонических Евангелий — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — которые описывают события из жизни Иисуса, его смерть и воскресение, Евангелие от Фомы является сборником высказываний без повествовательной структуры. В тексте отсутствуют притчи или истории — только высказывания, приписанные Иисусу.

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Дата создания текста является предметом дискуссий: некоторые исследователи относят его к середине I века, что сделало бы его одним из древнейших источников, другие — ко II веку. Это означает, что Евангелие от Фомы могло быть написано примерно в тот же период, что и книги Нового Завета — между 50 и 100 годами нашей эры.

В то же время именно содержание текста вызвало возмущение в церковных кругах, особенно высказывания 3:

«Если те, кто ведет вас, скажут вам: „Вот, царство — на небе“, тогда птицы неба опередят вас. Если скажут: „Это — в море“, тогда рыбы опередят вас. Но царство — внутри вас, и снаружи вас».

Хотя похожая фраза «Царство Божие — внутри вас» есть и в традиционной Библии, здесь она имеет более глубокий мистический смысл, с акцентом на личный духовный опыт.

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Этот подход полностью меняет представление о Божьем Царстве — оно не где-то снаружи, а является духовной реальностью, существующей в каждом из нас.

Евангелие начинается словами: «И он сказал: кто найдет толкование этих высказываний, тот не вкусит смерти». Ученые считают, что речь идет о достижении духовного бессмертия через понимание скрытых истин.

Вместе с Евангелием от Фомы было найдено еще 12 древних текстов — открытие, которое стало одним из важнейших археологических событий XX века. Эти книги, написанные на греческом языке на пергаменте, нашел египетский фермер Мухаммад аль-Самман в кувшине из глиняной посуды. Среди них — Евангелие от Филиппа, Евангелие Истины, Апокриф Иоанна и Апокалипсис Павла — ни один из которых так и не вошел в каноническую Библию.

Напомним, ранее ученые выяснили, что Библия создавалась в течение длительного времени, а ее авторами, вероятно, были более 40 человек. Однако точно определить всех авторов сложно, поскольку каждая книга имеет свою историю происхождения.

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К слову, во внебиблейском христианском тексте — Евангелии от Никодима упоминается имя римского солдата Лонгина, который, по легенде, нанес распятому на кресте Иисусу последний смертельный удар копьем.