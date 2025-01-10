К 2030 году ИИ способен вытеснить до половины работников крупных компаний: подробности

Ключевое влияние ИИ, вероятно, заключается не в замене человеческих навыков, а в их усилении.

К 2030 году почти 41% компаний по всему миру планируют сократить численность персонала. Это связано с автоматизацией задач с помощью ИИ.

Об этом стало известно из исследования Всемирного экономического форума (WEF), передает CNN.

Опрос также показал, что 77% компаний планируют переучить своих нынешних сотрудников в течение 5 лет для эффективного использования технологий. Тем не менее, WEF в этом году не отметил, что ИИ "положительно скажется" на количестве рабочих мест, в отличие от предыдущего года.

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Специалисты WEF утверждают, что спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта продолжает расти: 70 процентов компаний ищут работников для разработки ИИ-инструментов, а 62% – специалистов для эффективного взаимодействия с технологиями.

Опрошенные работодатели отметили, что, скорее всего, в ближайшие годы количество работников почтовых служб, исполнительных секретарей и специалистов по расчету заработной платы сократится из-за новейших технологий. Также они высказали опасения относительно графических дизайнеров и юрисконсультов.

Напомним, ИИ впервые нарисовал автопортрет, показав, как, по его мнению, он выглядит.

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