К 2050 году пиво может потерять свой привычный вкус: ученые назвали причину

Качество хмеля падает, а вместе с ним и вкус пива.

Ученые предупреждают, что глобальное потепление может повлиять на вкус и качество пива. Основная причина – изменения климата, негативно сказывающиеся на выращивании хмеля, ключевого ингредиента пива.

Об этом пишет BBC.

Хмель придает напитку характерный аромат и горечь. Однако его качество зависит от стабильных погодных условий. Из-за повышения температур и сокращения количества осадков урожайность хмеля уже снизилась на 20% с 1970-х годов. Исследователи прогнозируют, что к 2050 году содержание альфа-кислот, отвечающих за горечь пива, может упасть еще на 31%, а урожайность – на 18%.

Проблема особенно актуальна для Германии, Чехии и Словении, возделывающих около 90% европейского хмеля. Маленькие крафтовые винокурни, использующие особые сорта хмеля для создания уникальных вкусовых профилей, пострадают больше всего.

Решением могут стать адаптационные стратегии: выведение новых устойчивых сортов хмеля, использование зон с оптимальным уровнем грунтовых вод, установка ирригационных систем. В США, например, фермеры уже внедряют методы уменьшения эрозии почв и более эффективного использования ресурсов.

Некоторые пивоваренные меняют рецептуру пива, экспериментируя с разными сортами хмеля. Это помогает поддерживать стабильное качество напитка, хотя может привести к незначительным изменениям вкуса.

Несмотря на вызовы, эксперты настроены оптимистично. Они верят, что пивоваренная отрасль сможет адаптироваться к изменению климата, используя современные технологии и новые подходы к выращиванию сырья. Человечество вряд ли останется без любимого напитка, но его вкус может быть эволюционирован в ответ на глобальные изменения.

Напомним, ранее мы писали о том, когда нужно прекращать пить пиво: от определенного возраста этот напиток не лечит, а калечит.

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