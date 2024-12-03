К 2100 году Земля рискует потерять более половины своих ледников – прогноз экспертов

В их исследовании были учтены все ледники планеты – около 200 тысяч.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Брюссельского свободного университета проанализировали потенциальные потери ледников в мире в зависимости от уровня выбросов углерода. В их исследовании учтены все ледники планеты – около 200 тысяч.

Как сообщает Mail Online, результаты прогнозируют, что при высоком уровне выбросов углерода до 54% всех ледников могут исчезнуть к 2100 году.

В Альпах этот показатель может достигнуть 75%. Высокогорные ледники, ранее обеспечивавшие лыжный сезон в течение всего года, быстро тают под влиянием изменения климата.

Это явление уже имеет практические последствия. В частности, таяние ледников заставило Италию и Швейцарию пересмотреть общую границу. Ученые отмечают, что такие изменения становятся все более заметными из-за потепления и продолжающегося роста глобальных выбросов парниковых газов.

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"Ледники играют решающую роль во многих частях света, и поэтому их изменения оказывают непосредственное влияние на наше общество и окружающую среду. В местном масштабе ледники могут вызвать стихийные бедствия, но они имеют важное туристическое значение и определяют местное водоснабжение", — рассказал изданию ведущий автор исследования профессор Гарри Зеколлари, гляциолог из Брюссельского свободного Университета.

Таяние ледников имеет серьезные последствия для планеты. Кроме повышения уровня моря, что угрожает затоплением прибрежных городов, этот процесс истощает запасы пресной воды, что является критическим источником для миллионов людей.

"Подача воды с ледников (и то, как она меняется) повлияет на биоразнообразие и доступность воды для промышленности, сельского хозяйства и домохозяйств", – сказал профессор Зеколлари.

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Еще одной проблемой является изменение цвета Земли: вместо белого льда, хорошо отражающего солнечный свет, поверхность покрывается растительностью и камнями с более низкой способностью отражать тепло. Это снижает "альбедо" планеты, то есть ее способность охлаждаться, и приводит к усиленному поглощению солнечной энергии.

Это только увеличивает риск потепления на Земле, усиливая изменение климата, которое ученые называют "эффектом неуправляемого потепления".

Напомним, что команда исследователей из Университета Нового Южного Уэльса изучила влияние быстрого таяния ледяных покровов, включая ледяной щит Гренландии и ледники Канады. Ученые выяснили, что это ослабляет циркуляцию океана и ускоряет потепление климата в южном полушарии.